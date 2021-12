Diese Review ging gewaltig nach hinten los! Eine US-amerikansche TikTokerin wollte sich mit diesem Luxuskauf eigentlich selbst eine rosige Vorweihnachtszeit bescheren: Elise Harmon, die auf der Social-Media-Plattform rund 250.000 Follower unterhält, erstand den exklusiven Adventskalender von Chanel für stolze 734 Euro. Von dessen Inhalt war die Influencerin aber alles andere als begeistert – und geigte dem Luxuslabel in aller Öffentlichkeit die Meinung. Doch dabei hat Elise wohl die Rechnung ohne Chanel gemacht...

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des legendären Parfums Chanel N° 5 brachte die französische Marke zu Weihnachten einen Adventskalender auf den Markt. Elise kaufte diesen in einem Store und öffnete die Türchen für ihre TikTok-Fans. Dass sie für den stolzen Preis bis auf ein paar Pröbchen nur unter anderem Sticker, ein Plastikarmband, einen Minispiegel oder einen Staubbeutel bekam, machte die Brünette ganz schön sauer: "Das ist doch ein Witz", echauffierte sie sich in ihrer TikTok-Review, die mittlerweile über 15 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Auch Chanel selbst scheint die Kritik mitbekommen zu haben – und reagierte prompt: "Ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass Chanel mich blockiert hat. Was ist los mit euch?", erklärte Elise in einem weiteren Clip. Einen Shitstorm muss das Unternehmen aber dennoch einstecken. Denn unter Elises Beiträgen tummelten sich böse Kommentare wie: "Girl, die haben dich wirklich über den Tisch gezogen" oder "Ich frage mich, was sich Chanel bei dem Preis gedacht hat? Der Kalender ist nicht nur schlecht, aber ich sehe es eher als ein Promoprodukt, das sie hätten verschenken oder für maximal 45 bis 88 Euro verkaufen können." Was sagt ihr zu dem Chanel-Skandälchen? Stimmt ab.

TikTok / eliseharmon Adventskalender von Chanel

Instagram / elise__harmon US-TikTokerin Elise Harmon in New York

Instagram / elise__harmon Elise Harmon, US-Influencerin

