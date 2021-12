Sehen und gesehen werden – dieses Motto machten sich die diesjährigen Gäste der People's Choice Awards offenbar zur Aufgabe. Die Stars und Sternchen aus den Rubriken TV, Film, Musik und Pop-Kultur rockten den roten Teppich in ganz unterschiedlichen Looks. Die Gewinner des Events stehen bereits fest – so räumte beispielsweise Kim Kardashian (41) in einem schwarzen Ganzkörperanzug die Trophäe als Fashion-Ikone ab. Doch auch die Styles der anderen Promis waren echte Hingucker.

Der Kinderstar JoJo Siwa, die TV-Marklerin Heather Rae El Moussa (34), und die TikTok-Bekanntheit Addison Rae (21) setzten auf verspielte Looks. JoJo sorgte in ihrem rosa Dress für einen wahrhaften Märchen-Moment und der Selling Sunset-Star Heather überzeugte in einem nahezu durchsichtigen Cocktailkleid. Addison präsentierte ein geblümtes langes Vintage-Kleid mit einer Halskette von Christian Dior und Schuhen von Jimmy Choo.

Die Schauspielerinnen Halle Berry (55) und Lili Reinhart (25) entschieden sich stattdessen für eher lässige Outfits. Die "People’s Icon"-Preisträgerin Halle erschien in einem schimmernden, lavendelfarbenen Catsuit mit Reißverschluss. Und Lili begeisterte in einem coolen, kurzen Oversize-Anzug und kombinierte dazu knallroten Lippenstift und einen strengen Dutt. Via Instagram schrieb die Blondine zu ihrem Style: "Ein Gentleman für den Abend".

Besonders auffällig waren dagegen die Outfits der Sängerin Paris Jackson (23) und der Drag-Queen Gottmik. Die Tochter der Pop-Legende Michael Jackson (✝50) bezeichnete ihren Style gegenüber E News als "Grunge Fairy Core" – ein neuer Look, der auf ihrer aktuellen Playlist basiere. Gottmik rockte ein bizarres, wild gemustertes Kleid des Designers Roberto Cavalli (81) und kombinierte dazu ein auffälliges Make-up.

APEX / MEGA Kim Kardashian, People's Choice Awards 2021

Getty Images JoJo Siwa, People's Choice Awards

Getty Images Lili Reinhart, People's Choice Awards 2021

Getty Images Gottmik, Annual People's Choice Awards

APEX / MEGA Halle Berry, People's Choice Awards 2021

Getty Images Addison Rae, People's Choice Awards 2021

Getty Images Leslie Jones, People's Choice Awards 2021

Getty Images Maggie Q, People's Choice Awards 2021

Getty Images Paris Jackson, People's Choice Awards 2021

Getty Images Heather Rae El Moussa, People's Choice Awards

