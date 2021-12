Pünktlich zu Weihnachten geht's nach Hause! Ende Oktober verkündete Luis Morrison, der unter anderem durch seinen Auftritt in der britischen Version von Love Island bekannt ist, dass er wieder Vater geworden ist. Sein Sohn Romeo hat das Licht der Welt allerdings viel zu früh erblickt: Er wurde elf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin geboren und musste deswegen lange im Krankenhaus aufgepäppelt und streng beobachtet werden. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten: Luis und seine Freundin Chloe Elizabeth können ihr Baby endlich mit nach Hause nehmen.

Das verriet der stolze Zweifach-Papa voller Vorfreude auf seinem Instagram-Kanal. Zu einem Foto, auf dem er bereits die Trageschale mit dem Kleinen in der Hand hält, schrieb er: "Wow, was für ein Gefühl. Ich bin superstolz auf dich, Romeo – und auf dich, Chloe. Das war eine Reise. Romeo ist endlich zu Hause – vor Weihnachten. Dafür haben wir gebetet." Wie auf dem Bild zu erkennen ist, ist der Mini derzeit noch auf ein Beatmungsgerät angewiesen. Sein Vater trägt die Maschine auf dem Rücken und in Romeos Nase ist ein dünner Schlauch zu erkennen. Trotzdem haben die Ärzte ihr Einverständnis und den kleinen Patienten in die Obhut seiner Eltern gegeben.

Den medizinischen Fachkräften, die sich rund neun Wochen lang um seinen Sohn auf Station gekümmert haben, sind Luis und seine Liebste besonders dankbar. Sie hätten "unglaubliches" geleistet und das Frühchen bestens versorgt. "Danke an all die wunderbaren Krankenschwestern und Ärzte", richtete der Reality-TV-Star das Wort direkt an das Team.

Anzeige

Instagram / luismorrison39 "Love Island"-Star Luis Morrison mit seinem Sohn Romeo

Anzeige

Instagram / luismorrison39 Luis Morrisons Sohn Romeo

Anzeige

Instagram / luismorrison39 Chloe Elizabeth und Luis Morrison mit ihrem Baby Romeo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de