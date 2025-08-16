Nachrichtensprecher verteilt Seitenhieb gegen Taylor Swift

Taylor Swift (35) hat ihr neuestes Album "Life of a Showgirl" angekündigt und damit für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt – wie auch in der Show "Triple J". In der Nachrichtensendung ließ es sich Moderator Jack James nicht nehmen, gegen die Sängerin zu schießen und beendete seine Berichterstattung mit den sarkastischen Worten: "Das waren die Nachrichten für heute. Ich mache mich jetzt auf, um mein zwölftes Studioalbum im Podcast meines Freundes anzukündigen."

Hintergrund seiner Spitze ist folgender: Statt den üblichen Weg über eine Talkshow oder eine große Pressekonferenz zu gehen, wählte die Popsängerin eine besondere Bühne – den Podcast von NFL-Star Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason (37). Die Show, die weltweit über eine Million Zuhörer anzog, wurde damit zur Plattform für die Verkündung ihres Albums, das laut Taylor am 3. Oktober dieses Jahres erscheint.

Die Ankündigung des Albums und die erste Enthüllung der Konzeptdetails stieß bei Kritikern und Fans auf gemischte Reaktionen. Einige argumentierten unter anderem auf Instagram, Taylor stelle ihre Arbeit unnötig in den Schatten eines Sport-Podcasts, während andere die persönliche Note ihrer Gestaltung lobten. Besonders auffällig ist das Album-Cover, das die Sängerin in einem glamourösen Showgirl-Look zeigt – eine Entscheidung, die Vergleiche mit der australischen Ikone Kylie Minogue (57) und deren "Showgirl"-Ära auslöste. Einige Stimmen warfen Taylor vor, sie kopiere einfach das Konzept einer anderen Popdiva. Kylie zeigte sich jedoch entspannt und betonte: "Das Leben eines Showgirls ist etwas Besonderes, vielschichtig und so viel mehr als nur Federn und Glitzer. Respekt und Bewunderung für alle meine fleißigen Showgirl-Kolleginnen."

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

Getty Images Kylie Minogue bei den Brit Awards 2024