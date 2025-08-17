Serie endet: Antony Starr verabschiedet sich von "The Boys"

Antony Starr (49) hat sich mit bewegenden Worten von der Erfolgsserie "The Boys" verabschiedet. Nach fünf Staffeln enden die temporeichen und oft kontroversen Abenteuer der Amazon-Produktion, und die Dreharbeiten für die finalen Episoden sind abgeschlossen. Über Instagram ließ der 49-jährige Schauspieler seine Fans wissen, wie bedeutend dieses Kapitel seiner Karriere für ihn war. Die Erfahrung an dieser Produktion sei der Höhepunkt seiner Karriere, erklärte er. Starr, der den soziopathischen Homelander verkörperte, erinnerte sich: "Als wir anfingen, hatte ich ja keine Ahnung, was da auf uns zukommen würde. Wir haben ein Monster erschaffen – und ich werde ihn vermissen", so der Star, der vor allem die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und die kreative Herausforderung besonders schätzte.

Für Antony Starr hat die Serie nicht nur die Fernsehwelt, sondern auch sein eigenes Leben nachhaltig geprägt. Er blickte zurück auf die gemeinsame Reise mit "The Boys" als ein Team, das täglich von neuen Herausforderungen überrascht wurde. "Es gibt nichts Vergleichbares. Sie ist in ihrer eigenen Liga", schwärmte der Schauspieler über die einflussreiche Rolle der Serie in der Popkultur. Auch ein Lob für Showrunner Eric Kripke (51) ließ er sich nicht nehmen und schrieb, dass er ihn vermissen werde. Bei aller Emotionalität bleibt den Fans jedoch ein Trost: Sie können sich weiterhin auf die zweite Staffel des Spin-offs "Generation V" freuen, die im September 2025 startet.

Für die Fans des neuseeländischen Darstellers bleibt es spannend, welche Projekte er als Nächstes angehen wird, denn konkrete neue Rollen sind bislang nicht bekannt. Antony, der vor allem durch seine herausragende Darstellung des skrupellosen Homelander weltweite Aufmerksamkeit erlangte, zeigt sich privat eher zurückhaltend. Über sein Leben abseits des Rampenlichts verrät der Schauspieler nur wenig, genießt in Interviews jedoch immer wieder die Möglichkeit, seinen kreativen Weg mit der Unterstützung eines großen Publikums zu gehen. Mit seinem emotionalen Abschied von "The Boys" geht für den Schauspieler und unzählige Fans der Serie eine Ära zu Ende – und bleibt unvergessen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Antony Starr bei den Critics Choice Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Antony Starr bei den Emmy Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "The Boys"-Cast 2024 bei den Astra TV Awards in Los Angeles

Anzeige