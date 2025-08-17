Vorwürfe gegen Nicola treffen Brooklyn Peltz-Beckham schwer

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (30) haben Anfang August ihr Ehegelübde bei einer glamourösen Zeremonie in Westchester County erneuert. Während Nicolas Familie an diesem besonderen Tag prominent vertreten war, blieb Brooklyns Seite der Familie fern. Weder seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) noch seine Geschwister oder Freunde aus früheren Tagen waren unter den Gästen. Diese Abwesenheit sorgte für zahlreiche Spekulationen und kontroverse Kommentare, die insbesondere Nicola ins Zentrum der Kritik rückten. Ihr wurde vorgeworfen, Brooklyn von seinen engsten Vertrauten zu isolieren, was den Model-Sohn schwer trifft. "Es bricht Brooklyn das Herz, dass seine Frau als Verführerin und Viper dargestellt wird", plaudert ein Insider gegenüber Mirror aus.

Stattdessen sei es Brooklyns eigene Entscheidung gewesen, seine Familie an dem großen Tag außen vor zu lassen. "Alle scheinen zu vergessen, dass Brooklyn ein erwachsener Mann ist und sich durchaus selbst äußern kann. Nicola hätte alle seine Entscheidungen respektiert", erklärt die Quelle weiter. Ihrer Meinung nach gibt es einen ganz einfachen Grund dafür, dass Nicola als die Schuldige dargestellt wird: "Es basiert so sehr auf Misogynie, dass Nicola die ganze Schuld für die fehlende Einladung seiner Eltern erhält."

Zuvor hatte eine Freundin von Nicola weiter Öl ins Feuer gegossen. Rebecca Faria positionierte sich öffentlich an der Seite der Schauspielerin und sparte auf Instagram nicht mit deutlichen Worten gegen die Beckhams. In einem Kommentar zu den Fotos der Feier schrieb Rebecca: "Nicola hat den Mut bewiesen, zu ihren Werten zu stehen und sich von ihrer Berühmtheit und ihrem Geld nicht blenden zu lassen!" Zudem lobte sie die Entscheidung der Schauspielerin, sich von "toxischen familiären Bindungen" zu lösen, und warf der berühmten Familie vor, gezielt falsche Presseberichte zu verbreiten, um Nicolas Ruf zu schädigen.

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / victoriabeckham Familie Beckham an Weihnachten 2024

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, Medienpersönlichkeiten