Paramount+: Neue Serie mit Diane Kruger verspricht Dramatik

Diane Kruger (49) ist ab dem 15. August in der sechsteiligen Mini-Serie "Little Disasters" auf Paramount+ zu sehen. Die Serie basiert auf einem Roman der Bestseller-Autorin Sarah Vaughan und verspricht Spannung ganz ohne klassische Action-Szenen, sondern setzt auf tiefgründige Einblicke in die Psyche ihrer Figuren, berichtet Filmstarts. Fans von Diane, die sie aus Erfolgen wie "Inglourious Basterds" kennen, erwartet eine neue Herausforderung für die Schauspielerin: Sie gerät als junge Mutter Jess selbst in den Verdacht, ihrem Baby geschadet zu haben. Die Serie folgt der Tradition psychologischer Thriller wie "Big Little Lies" und zeichnet sich durch düstere Geheimnisse und komplexe Freundschaftsdynamiken aus.

Die Handlung dreht sich um Jess und ihre drei Freundinnen Liz, Mel und Charlotte, die sich vor rund einem Jahrzehnt in einem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt haben. Als Jess erneut Mutter wird, findet sie sich in einer schockierenden Situation wieder, als ihr Baby mit einer unerklärlichen Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht wird. Dort arbeitet ausgerechnet Liz als Ärztin. Ein Konflikt, der die Freundschaft der vier Frauen auf eine harte Probe stellt, entsteht: Soll Liz den Vorfall melden? Und wie wird Jess darauf reagieren? Die Lösung scheint in den dunklen Geheimnissen der Gruppe begraben zu liegen, die im Laufe der Serie nach und nach ans Licht kommen.

Für Diane ist es nicht das erste Mal, dass sie mit psychologisch anspruchsvollen Rollen Aufmerksamkeit erregt. Die Schauspielerin, die im Kino mit starken Performances glänzte, hat in den letzten Jahren auch die TV-Landschaft für sich entdeckt. Ihrer Tochter, die sie aus einer Beziehung mit Schauspielkollege Norman Reedus (56) hat, zuliebe, achtet Diane darauf, ihre Projekte sorgfältig zu wählen, um ausreichend Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Für englischsprachige Produktionen genießt sie international enorme Anerkennung, bleibt dabei aber auch mit ihren Wurzeln als deutsche Schauspielerin verbunden.

Getty Images Diane Kruger bei der Vanity Fairy Afterparty der Oscars 2024

Getty Images Diane Kruger bei den "GQ Men of the Year" Awards

Instagram / dianekruger Diana Kruger und Norman Reedus, Weihnachten 2023