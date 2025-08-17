Nicht nur Sängerin: Das macht Sarah Engels nebenberuflich

Die meisten Fans kennen Sarah Engels (32) als Sängerin und TV-Persönlichkeit. Doch wie sie im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung verrät, übt sie auch einen Beruf abseits des Scheinwerferlichts aus. Die zweifache Mutter besitzt zwei Mehrfamilienhäuser, die sie als Vermieterin verwaltet. "Als Business-Frau sehe ich also zu, dass meine Mieter zufrieden sind", erklärt die einstige DSDS-Kandidatin. Unterstützt wird sie bei der Verwaltung von einem kleinen Team, doch die Verantwortung bleibt bei ihr, besonders wenn es um wichtige Entscheidungen wie Mieterwechsel geht.

Ihr Engagement als Vermieterin sieht sie auch als Investition in die Zukunft ihrer Kinder: "Der Plan ist, dass die das mal erben." Auch bei der Auswahl der Mieter setzt Sarah auf Kinderfreundlichkeit. "Ich mag Familien gerne, auch wenn bei kleinen Kindern vielleicht mal was kaputtgeht", erzählt sie. Sie betont, wie wichtig es sei, Kindern ein Zuhause zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen. Sarah ist sich bewusst, welchen Unterschied eine schöne und stabile Wohnumgebung für Familien machen kann.

Wie ist es wohl, bei einer prominenten Vermieterin wie Sarah Engels zu wohnen? Dazu gibt sie selbst mit einem Augenzwinkern zu: "Die einen finden es gut, denke ich mal. Andere vielleicht auch nicht." Bisher habe sich jedoch noch niemand über ihren Status als Popstar beschwert. Bei so vielen beruflichen Verpflichtungen bleibt Stress in Sarahs Alltag nicht aus. Praktischerweise entspannt die Sängerin vor allem bei einer Tätigkeit: dem Putzen. "Ich bin wie die Putzfrau, mache die Haare hoch, starte die Waschmaschine und los geht's", erklärte die 32-Jährige vor wenigen Wochen lachend im Promiflash-Interview.

Getty Images Sarah Engels im Dezember 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea