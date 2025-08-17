Cosimo Citiolo hat "The Ultimate Hype"-Training nicht nötig

Cosimo Citiolo (44) bereitet sich auf sein großes Wrestling-Duell bei "The Ultimate Hype" gegen Social-Media-Star Ehrenmannrius (25), das am 4. Oktober in Oberhausen stattfindet, auf seine ganz eigene Weise vor – nämlich gar nicht. Im Gespräch mit Promiflash erklärte der Realitystar selbstbewusst: "Ich bereite mich gar nicht viel vor, weil ich mich nicht vorbereiten brauche. Als Tänzer habe ich ja schon genug Ausdauer." Mit diesem Vorteil und einer ordentlichen Portion Siegeswillen geht er in den Ring und zeigt sich bereits jetzt siegessicher.

Neben seinem Training oder besser gesagt dem Verzicht darauf sorgt vor allem Cosimos Angriffslust abseits des Rings für Aufsehen. Während er seine eigene Ausdauer und Fitness betont, spart er auch nicht mit Seitenhieben gegen seinen Gegner. "Marius muss froh sein, dass seine Klamotten noch angezogen bleiben an dem Tag. Wer mich kennt, der weiß: Bis jetzt habe ich immer alle Leute nackt gemacht", stichelte der Entertainer frech. Als ehemaliger Tänzer und sogar Stripper sieht er sich körperlich insgesamt klar im Vorteil: "Was mich als Kämpfer gut macht: Ich habe viel Ausdauer. Mein Gegner wird das niemals draufhaben." Für Marius hatte der Realitystar schließlich noch einen letzten Tipp parat: "Der muss wirklich aufhören, Döner zu essen."

Die Vorfreude auf das Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" ist groß, denn die Begegnung zwischen Cosimo und Ehrenmannrius verspricht jede Menge Spannung und Show. Cosimos Beweglichkeit und Energie, die er durch seine Karriere als Tänzer und Entertainer immer wieder unter Beweis gestellt hat, könnten ihm tatsächlich helfen, seinem Gegner die Stirn zu bieten. Bereits in einem früheren Promo-Video auf Instagram hatten die beiden Rivalen ihre Moves und Muskelkraft demonstriert und damit die Erwartungen an das Event weiter angeheizt. Fans dürfen sich also auf ein echtes Spektakel freuen.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Realitystar

Instagram / patrox Ehrenmannrius, Influencer

