Moderatorin Judith Rakers lernte mit neun Jahren Autofahren

Die ehemalige tagesschau-Sprecherin Judith Rakers (49) hat im Podcast "Hotel Matze" offen über ihre unkonventionelle Kindheit gesprochen. Nach der Trennung ihrer Eltern wuchs die Moderatorin bei ihrem Vater auf, der als selbstständiger Physiotherapeut 60 Stunden pro Woche arbeitete. Dies führte dazu, dass Judith viel Zeit allein verbrachte – und ungewohnte Fähigkeiten erlernte. "Er hat mir zum Beispiel, als ich neun Jahre alt war, Autofahren beigebracht. Er hat gesagt, falls mal irgendetwas ist, kannst du zum Beispiel in die Notaufnahme fahren", berichtete die Journalistin. Geübt wurde auf einem britischen Truppenübungsplatz bei Paderborn, wo wenig Verkehr war.

Die unkonventionellen Erziehungsmethoden ihres Vaters gingen noch weiter: Bereits mit sieben Jahren habe er ihr beigebracht, wie man einen Luftröhrenschnitt setzt – für den Fall, dass sie einmal eine Biene verschlucken sollte. "Wenn ich das erzähle, denken alle, mein Vater ist irre", sagte Judith, fügte aber lachend hinzu, dass sie durch diese Erfahrungen ein sehr angstfreier Mensch geworden sei. Obwohl sie sich in ihrer Kindheit manchmal eine "normale Familie" gewünscht habe, beschrieb Judith ihre Kindheit als "wahnsinnig toll". Sie sei nicht nur frei und selbstständig gewesen, sondern habe sich durch die praktischen Fähigkeiten nie hilflos gefühlt.

Heute lebt Judith Rakers ein bewusst ruhiges Leben auf der Ostseeinsel Rügen. Dort hat sich die Moderatorin eine kleine Farm aufgebaut, auf der sie Katzen, Hühner und ein Pferd hält. Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin hatte nach der Trennung von ihrem Mann 2017 ihr Leben komplett umgekrempelt. Im Podcast erzählte sie, dass sie diese Zeit als "Moment der totalen Freiheit" erlebt habe. Mit dem Auszug aus der Stadt und dem Umzug aufs Land habe sie endlich ein Leben führen können, wie sie es sich immer gewünscht habe.

Anzeige Anzeige

Imago Judith Rakers, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Judith Rakers im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / judith_rakers Judith Rakers, TV-Bekanntheit