Guido entsetzt über Secondhand-Schuhe bei "Shopping Queen"

In der Shopping Queen-Folge an Tag vier sorgt Kandidatin Isabell diese Woche für Aufsehen – und das nicht nur wegen ihrer Schuhauswahl! Mit 500 Euro Shopping-Budget unter dem Motto "Mega Modetrend! Finde das perfekte Maxikleid!" stellte sich die Kandidatin der Herausforderung, das perfekte Outfit zusammenzustellen. Ihr Fokus: Secondhand-Läden. Doch als Isabell in einem solchen Geschäft zu einem Paar Badeschlappen, die in einem kurzen Ausschnitt von RTL zu sehen sind, greift, ist Guido Maria Kretschmer (60) alles andere als begeistert. "Die würde ich nicht mal neu haben wollen, geschweige denn Secondhand", äußerte er kopfschüttelnd in die Kamera.

Isabell zeigte sich während ihres Einkaufs eher zögerlich, ob sie mit ihrem Budget die perfekte Kombi finden würde, und suchte daher gezielt in einem Secondhand-Laden nach Schnäppchen. Der erfahrene Moderator und Stylist hätte sich jedoch zumindest bei den Schuhen Neuware gewünscht. "Was diese Schlappe erlebt hat – das will ich gar nicht wissen, in welcher Badeanstalt. Gut, dass die nicht sprechen kann", kommentierte Guido trocken im Einzelinterview.

Während Isabell bei ihrer Secondhand-Tour eigene Wege geht, zeigte eine andere Kandidatin kürzlich tadelloses Gespür für Mode. So schaffte es die Kölnerin Nozha mit ihrem komplett weißen Look zum Motto "Ganz in Weiß - Zeige uns, wie cool dein neuer Sommerlook aussieht!", Guido nicht nur zufriedenzustellen, sondern ihn regelrecht ins Schwärmen zu bringen. So unterschiedlich die Kandidatinnen auch sein mögen, eines verbindet alle: die Spannung, ob sie innerhalb der begrenzten Zeit ein Outfit wählen, das auf dem Laufsteg beeindruckt.

Anzeige Anzeige

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

Anzeige Anzeige

"Shopping Queen"-Bus

Anzeige Anzeige

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, Designer