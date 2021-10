Luis Morrison hat tolle Neuigkeiten zu verkünden! Der ehemalige UK-Love Island-Kandidat machte im vergangenen Juli die süße Nachricht publik, dass er und seine Freundin Chloe Elizabeth gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die Turteltauben ist es das erste Kind, doch der Fußballer hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Jetzt geben Luis und Chloe im Netz bekannt: Ihr Spross hat das Licht der Welt erblickt!

Auf seinem Instagram-Account teilt der frischgebackene Zweifachvater einen ersten Schnappschuss von seinem Nachwuchs. In der Bildunterschrift verrät er auch das Geschlecht und den Namen seines Kindes. "Willkommen auf der Welt, Baby Romeo!", freut sich Luis und verdeutlicht zusätzlich mit einem blauen Herz-Emoji, dass sich das Paar über einen Sohn freuen durfte. Doch offenbar verlief die Schwangerschaft der Influencerin nicht wie geplant. "Romeo wurde elf Wochen zu früh geboren, und wir können es kaum erwarten, ihn hoffentlich noch vor Weihnachten zu Hause zu holen. Ich bin schon jetzt superstolz auf dich", notiert der 27-Jährige.

Die Fans und Promi-Kollegen der Turteltauben sind von der Verkündung hin und weg. Unter dem Beitrag werden die zwei mit zahlreichen Glückwünschen überhäuft. "Gratulation", schreibt beispielsweise der Sportler Theo Campbell. Der "The Only Way Is Essex"-Star Mario Falcone lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, das Posting zu kommentieren: "Herzlichen Glückwunsch."

Instagram / cchloelizabethh Chloe Elizabeth, Influencerin

Instagram / luismorrison39 Luis Morrisons Sohn Romeo

Instagram / luismorrison39 Luis Morrison mit seiner Tochter Vienna

