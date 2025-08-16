Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Kylie Jenner
Kylie Jenner setzt den Trennungsgerüchten subtil ein Ende

Kylie Jenner setzt den Trennungsgerüchten subtil ein Ende

- Louisa Riepe
Lesezeit: 2 min

Kylie Jenner (28) hat sich einem aktuellen Trennungsgerücht auf subtile Weise entgegengesetzt. Die Reality-Bekanntheit zeigte am vergangenen Wochenende deutlichen Support für ihren Partner Timothée Chalamet (29), indem sie den von ihm geteilten Trailer zu seinem neuen Film "Marty Supreme" auf Instagram mit einem Like versah. Die Unternehmerin feierte ihren Geburtstag kürzlich ohne den Schauspieler, was Spekulationen um ein Liebes-Aus ausgelöst hatte. Doch Kylies Aktionen auf Social Media lassen die Fans jetzt aufatmen: Es scheint zwischen den beiden weiterhin alles in Ordnung zu sein.

Während Kylie ihren Ehrentag im Kreise ihrer Familie und engsten Freunde verbrachte, fehlte Timothée. Der mögliche Grund für seine Abwesenheit? Der Schauspieler befindet sich derzeit in Budapest und ist dort mit den Dreharbeiten zu "Dune: Part Three" beschäftigt. Kylie zeigte sich auf ihrem Instagram-Account dennoch gut gelaunt, dankte ihrer Schwester Kendall Jenner (29) öffentlich für die Organisation der Feier und teilte einige Eindrücke dieses besonderen Abends. Die Party selbst scheint trotz der räumlichen Trennung ein voller Erfolg gewesen zu sein.

Dass Kylie und Timothée seit mehreren Wochen kaum miteinander gesehen worden waren, ließ ihre Fans zuvor aufhorchen. Die Unternehmerin genoss den Sommer über in Los Angeles die Gesellschaft ihrer Freunde und Familie, während der Schauspieler sich vor allem auf seine Arbeit konzentrierte. Seit ihrer ersten öffentlichen Verbindung Anfang des Jahres sorgt das Paar immer wieder für Gesprächsstoff. Mit ihrem jüngsten Instagram-Like hat Kylie nun auf charmante Weise gezeigt, wie die Beziehung auch über größere Entfernungen hinweg Bestand haben kann.

Kylie Jenner, 2022
IMAGO / MediaPunch
Kylie Jenner, 2022
Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025
Getty Images
Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025
Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner bei den Oscars 2025
Getty Images
Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner bei den Oscars 2025
Was haltet ihr von Kylies subtiler Unterstützung für Timothée mit ihrem Like auf Instagram?
In diesem Artikel