Kylie Jenner setzt den Trennungsgerüchten subtil ein Ende

Kylie Jenner (28) hat sich einem aktuellen Trennungsgerücht auf subtile Weise entgegengesetzt. Die Reality-Bekanntheit zeigte am vergangenen Wochenende deutlichen Support für ihren Partner Timothée Chalamet (29), indem sie den von ihm geteilten Trailer zu seinem neuen Film "Marty Supreme" auf Instagram mit einem Like versah. Die Unternehmerin feierte ihren Geburtstag kürzlich ohne den Schauspieler, was Spekulationen um ein Liebes-Aus ausgelöst hatte. Doch Kylies Aktionen auf Social Media lassen die Fans jetzt aufatmen: Es scheint zwischen den beiden weiterhin alles in Ordnung zu sein.

Während Kylie ihren Ehrentag im Kreise ihrer Familie und engsten Freunde verbrachte, fehlte Timothée. Der mögliche Grund für seine Abwesenheit? Der Schauspieler befindet sich derzeit in Budapest und ist dort mit den Dreharbeiten zu "Dune: Part Three" beschäftigt. Kylie zeigte sich auf ihrem Instagram-Account dennoch gut gelaunt, dankte ihrer Schwester Kendall Jenner (29) öffentlich für die Organisation der Feier und teilte einige Eindrücke dieses besonderen Abends. Die Party selbst scheint trotz der räumlichen Trennung ein voller Erfolg gewesen zu sein.

Dass Kylie und Timothée seit mehreren Wochen kaum miteinander gesehen worden waren, ließ ihre Fans zuvor aufhorchen. Die Unternehmerin genoss den Sommer über in Los Angeles die Gesellschaft ihrer Freunde und Familie, während der Schauspieler sich vor allem auf seine Arbeit konzentrierte. Seit ihrer ersten öffentlichen Verbindung Anfang des Jahres sorgt das Paar immer wieder für Gesprächsstoff. Mit ihrem jüngsten Instagram-Like hat Kylie nun auf charmante Weise gezeigt, wie die Beziehung auch über größere Entfernungen hinweg Bestand haben kann.

IMAGO / MediaPunch Kylie Jenner, 2022

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner bei den Oscars 2025