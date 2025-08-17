Zweite Chance: Nun kommt Marvels "Thunderbolts*" auf Disney

Marvels "Thunderbolts*" haben auf der großen Leinwand nicht überzeugen können und das Publikum bleibt aus. Trotz guter Kritiken erwies sich der Film als Enttäuschung an den Kinokassen. Doch nun erhält die chaotische Heldentruppe eine zweite Chance. Ab dem 27. August 2025 können Marvel-Fans Sebastian Stan (43) als Bucky Barnes, Florence Pugh (29) als Yelena Belova und David Harbour (50) als Red Guardian gemeinsam mit ihren Mitstreitern Ghost und John Walker exklusiv auf Disney+ erleben. Für diejenigen, die schon jetzt zuschauen möchten: Der Film ist bereits als digitales Kaufexemplar auf Plattformen wie Amazon erhältlich.

Die "Thunderbolts*" gelten als eine besonders düstere Gruppe im Marvel-Universum und überraschten die Fans mit ihrem ungewöhnlichen Mix aus Antihelden. Im Kino konnte diese Mischung jedoch nicht die erhoffte Wirkung erzielen, was viele überraschte, da die Darstellerinnen und Darsteller in der Vergangenheit als Publikumsmagneten galten, berichtet kino.de. Wer dennoch neugierig ist, bekommt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Film zu genießen: Neben der Premiere auf Disney+ besteht auch die Chance, sich den Streifen auf Blu-ray, DVD oder als Steelbook für die heimische Sammlung zu sichern.

Neben den spektakulären Actionszenen und der gewohnten Marvel-Qualität lohnt es sich vor allem, einen Blick auf die Besetzung zu werfen. Florence, die als Yelena Belova bereits in "Black Widow" begeisterte, bringt erneut ihre Mischung aus Humor und Härte ein. David sorgt als Red Guardian für charmante Untertöne, während Sebastian alias Bucky Barnes als moralischer Anker der Chaos-Truppe überzeugt. Für die Stars des Films stehen nicht nur die Actionszenen im Fokus. In Interviews betonten sie, wie spannend es war, die Dynamik zwischen den einzelnen Charakteren zu entdecken. "Es ist, als hätten wir eine Familie von Außenseitern", so David. Ob das Publikum das Team im Stream nun ins Herz schließt, bleibt abzuwarten.

Szene aus "Thunderbolts*"

Florence Pugh, April 2025

David Harbour, April 2025

