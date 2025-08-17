Neue "Fallout"-Staffel führt an Schauplätze aus dem Game

Amazon Prime Video hat Fans der Serie "Fallout" nun einen ersten Vorgeschmack auf die zweite Staffel geliefert. Ein neues Poster zeigt den Schauplatz, der laut Filmstarts ab Dezember für frische Spannung sorgen wird: Darauf zu sehen ist die ikonische postapokalyptische Stadt New Vegas, die in den neuen Folgen eine zentrale Rolle spielen dürfte. Erste Hinweise auf diesen Schauplatzwechsel gab es bereits im Finale der ersten Staffel. Mit dabei sind erneut Lucy, gespielt von Ella Purnell, der Ghul, verkörpert von Walton Goggins (53), Maximus, dargestellt von Aaron Moten, und der treue Hund Dogmeat.

New Vegas, bekannt aus dem beliebten Spielableger "Fallout: New Vegas", verspricht spannende Geschichten und neue Gefahren. Laut Filmstarts orientiert sich die zweite Staffel inhaltlich am Videospiel, in dem ein mysteriöses Paket mit einem "Platinchip" transportiert werden musste. Eine wichtige neue Figur ist Mr. House, der als Alleinherrscher der Stadt über einen Supercomputer regiert und von Rene Auberjonois gespielt wird. Diese Mischung aus bekannten Charakteren und neuen Gesichtern dürfte die Neugier auf die Fortsetzung weiter steigern. Ein genaues Startdatum wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Die Serie "Fallout" hatte in ihrer ersten Staffel nicht nur Videospiel-Fans begeistert, sondern auch Kritiker überzeugt. Im Jahr 2024 erreichte sie in einem gemeinsamen Serienranking der Portale Filmstarts und Moviepilot den vierten Platz der besten Produktionen. Mit der neuen Kulisse von New Vegas und spannenden Entwicklungen steht nun eine von Fans sehnsüchtig erwartete Staffel bevor. Die Vorfreude bei den Zuschauern ist groß, denn die epische Umsetzung der berühmten Spielreihe hat Maßstäbe gesetzt und zählt zu den Highlights im Angebot von Amazon Prime Video.

Anzeige Anzeige

LMK/ActionPress Ella Purnell als Lucy McLean in "Fallout"

Anzeige Anzeige

© Amazon Content Services LLC Walton Goggins als Ghul in "Fallout" Staffel eins, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Hopkins (Amazon Studios), Schauspielerin Ella Purcell und Director Jonatahn Nolan, 2024

Anzeige