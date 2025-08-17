Claudia Schiffer (54) zeigt atemberaubende Figur beim Eisbad

Claudia Schiffer (54) hat ihre Fans mit einem kleinen sommerlichen Highlight überrascht. Auf Instagram teilt das Supermodel Fotos und ein Video, die es bei einem dreiminütigen Eisbad zeigen. In einem geblümten Einteiler der Marke Chloé, ergänzt durch eine schicke Sonnenbrille und einen locker gebundenen Zopf, präsentierte die Schönheit ihre beeindruckende Figur. Dazu schrieb Claudia: "3-Minuten-Eisbad [...]." Die Fans sind offenbar begeistert von dem kleinen Einblick: Sie fluten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis. "Du bist und bleibst die Beste", schwärmt zudem ein Follower.

Kurz nach ihrem 50. Geburtstag sprach Claudia offen darüber, wie sie das Älterwerden feiert. In einem Interview mit Country and Town House schilderte sie, dass sie nie glücklicher und selbstbewusster war. "Ich bin so glücklich, 50 zu werden, und habe mich noch nie so selbstbewusst oder glücklich in meinem Leben gefühlt. Ich versuche nicht, jünger auszusehen oder mich jünger zu fühlen. Ich genieße das Jetzt", erklärte sie damals. Dann fügte sie hinzu: "Ich habe das Älterwerden immer genossen, weil es mehr Selbstvertrauen mit sich bringt, und ich schätze meine jetzige Position sehr."

Hinter den Kulissen ist Claudia nicht minder bekannt für ihre ikonischen Laufstegmomente. So bleibt sie auch Jahre später noch Thema in der Modewelt: Kürzlich trug Kylie Jenner (28) ein Vintage-Chanel-Bikini-Set, das Claudia 1995 auf dem Laufsteg präsentiert hatte. Damals wie heute zeigt sich, welchen bleibenden Einfluss sie auf die Modewelt hat. Daneben ist sie seit über zwei Jahrzehnten glücklich mit Regisseur Matthew Vaughn (54) verheiratet, mit dem sie drei Kinder großzieht. Trotz ihrer beachtlichen Karriere genießt Claudia auch abseits der Öffentlichkeit ihre privaten und künstlerischen Erfolge.

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer, Model

Instagram / claudiaschiffer Claudia Schiffer, Model

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2025