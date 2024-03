Nach wenigen Monaten: UK-Star Demi Jones ist wieder Single!

Das war eine kurzweilige Romanze! Demi Jones und Luis Morrison lernten sich vor wenigen Monate bei der britischen Kuppelshow "Love Island: All Stars" kennen und daten sich seither. Doch nun soll ihre Beziehung schon wieder in die Brüche gegangen sein. "Sie hatten eine kleine Urlaubsromanze und haben sich wirklich gut verstanden, aber Demi hat viel zu tun und hat beschlossen, dass es besser wäre, die Dinge auf Eis zu legen", verrät ein Insider gegenüber The Sun. Bisher äußerten sich aber weder die Influencerin noch ihr Verflossener selbst dazu.

Der Informant will aber wissen, warum sie ihrer Liebelei ein Ende gesetzt haben. Den beiden britischen TV-Stars sei klar geworden, dass sie sich keine gemeinsame Zukunft als Paar vorstellen können. "Sie haben keine große Sache daraus gemacht, weil sie immer noch befreundet sind und gerne mit dem Rest der Gruppe abhängen. Es ist einfach nichts Romantisches dabei", so die Quelle. Es scheint also kein Böses Blut zwischen Demi und Luis zu geben.

Für die 25-Jährige war "Love Island: All Stars" das erste Format seit ihrer Schilddrüsenkrebsdiagnose. Die Erkrankung war 2021 festgestellt worden. Nach vielen Operationen und intensiven Behandlungen ist die Beauty mittlerweile schon seit zwei Jahren komplett krebsfrei. Diese harte Zeit habe Demi viel stärker gemacht. "Ich bin so dankbar, wieder hier zu sein. Es sind vier Jahre vergangen und die Leute werden eine andere Seite von mir sehen. [Der Krebs] hat mich definitiv als Person verändert und ich bin viel selbstbewusster geworden", betonte sie vor Beginn der Show auf Instagram.

Instagram / luismorrison39 Luis Morrison, TV-Star

Instagram / demijones1 Demi Jones, Influencerin

