Selbst eine Petition konnte diese Realityshow nicht verhindern! Endlich steht fest, wann auf Netflix die Reality-Serie "Hype House" an den Start geht – ein Format, wie der Titel schon so schön sagt, in dem das Leben der US-Influencer, die im Hype House in Los Angeles wohnen, begleitet wird. Vorab hatte es schon jede Menge Kritik dahingehend gegeben, warum ausgerechnet ein paar TikTok-Stars eine eigene Show verdient hätten. Doch der Streaming-Gigant setzte sich durch!

Wie der Hype-House-Chef Thomas Petrou (23) nun auf Instagram bestätigte, startet die gleichnamige Show "Hype House" schon am 7. Januar auf Netflix in den USA. Ob es auch am selben Tag in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Thomas ist auf jeden Fall mächtig stolz darauf, was seine Schäfchen Chase Hudson (19), Nikita Dragun (25), Alex Warren (21), Kouvr Annon (21) und Co. geschafft haben: "An diesem Projekt haben wir die letzten zwei Jahre gearbeitet, und ich kann es kaum noch abwarten, bis ihr es alle sehen werdet!"

Das Konzept, mehrere Social-Media-Stars unter ein Dach zu stecken, um deren Reichweite zu maximieren, hatte vor einigen Jahren schon YouTube-Megastar Jake Paul (24). Mittlerweile gibt es zahlreiche solcher Influencer-Kollektive – die derzeit wohl bekannteste deutsche Gruppe dieser Art sind die Elevator Boys. Es ist auch völlig normal, dass Mitglieder kommen und gehen. Zum Hype House gehörten in der Vergangenheit beispielsweise auch die TikTok-Queens Charli D'Amelio (17) und Addison Rae (21).

Instagram / thehypehousela Die Hype-House-Mitglieder im April 2021

Instagram / elevatormansion Die Elevator Boys im November 2021

Instagram / thehypehousela Das Hype House in seiner Ursprungsbesetzung im Dezember 2019

