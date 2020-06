Drama ums Hype House! Die Villa der Gruppe von US-amerikanischen TikTok-Stars wie Chase Hudson (18) oder Addison Rae (19) wurde am Wochenende Opfer von Vandalismus. Schon vor einigen Tagen zogen die Social-Media-Bekanntheiten aus der Mansion in Los Angeles aus, um in ein größeres Anwesen in den Hollywood Hills zu ziehen. Doch offenbar nahmen sie noch nicht alle ihre Habseligkeiten mit. Eine Mutter soll nun mit ihren Kindern in das alte Luxusheim eingebrochen sein, alles verwüstet und sogar Sachen mitgenommen haben!

Das erklärte Hype-House-Gründer Chase höchstpersönlich via Twitter: "Ich bin heute aufgewacht, schaue auf TikTok und sehe, dass ein paar Mädels mit ihrer Mutter in unser altes Haus eingebrochen sind, und sie haben meine Klamotten mitgenommen. Das ist mehr als nur verdammt gruselig. Wie können Menschen denken, dass so was in Ordnung ist?" Die Mama und ihre Kids hatten auf der Videoplattform mit Clips aus dem Haus und mit den Habseligkeiten der Social-Media-Stars geprotzt. Mittlerweile haben sie die Videos wieder aus dem Netz genommen. Das Familienoberhaupt soll laut Insider in einer E-Mail behauptet haben, niemals eingebrochen, sondern vom Hausmeister hereingelassen worden zu sein. Außerdem hätten sie nichts kaputtgemacht oder mitgenommen. Alex Warren (19) erklärte auf Instagram aber: "Wir haben keinen Hausmeister!"

Hype-House-Mitglied Kouvr Annon (20) teilte gerade erst ein Update der Verwüstung in ihrer Instagram-Story. Dort zu sehen: Der gesamte Boden des Wohnzimmers der Villa ist mit Klamotten und anderen Gegenständen übersät. Laut der 20-Jährigen hätten sie die Villa ordentlich hinterlassen. Außerdem habe man ihren Fisch das Klo runtergespült und ihre Tätowiermaschine mitgehen lassen. Als Fazit zeigte sie den Verantwortlichen noch den Mittelfinger in die Kamera. Was sagt ihr zum Einbruch ins Hype House? Stimmt ab.

Instagram / lilhuddy Chase Hudson, TikTok-Star

Instagram / k0uvr Verwüstung im alten Hype House

Instagram / k0uvr Kouvr Annon, US-TikTok-Star



