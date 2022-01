Jetzt ist klar, was Film-Ikone Sidney Poitier (✝94) das Leben gekostet hat. Anfang Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass der Oscar-Preisträger verstorben ist. Zahlreiche Stars zollten dem Schauspieler Tribut und seine Familie verabschiedete sich mit einem rührenden Statement für immer von dem US-Amerikaner. Bisher war jedoch noch nicht klar, woran Sidney letztendlich gestorben war. Die Todesursache der Hollywood-Ikone steht nun aber fest.

Wie aus der Sterbeurkunde, die TMZ vorliegt, hervorgeht, führten mehrere Leiden zu dem Tod des 94-Jährigen. Er litt nicht nur an Demenz, sondern hatte auch Prostatakrebs – am Ende führte aber ein Herzversagen zu seinem Tod. Das Dokument bestätigt zudem, dass Sidney in seinem Zuhause in Beverly Hills gestorben ist. Auch sein Beruf ist in der Urkunde noch einmal genannt – er war insgesamt 76 Jahre als Schauspieler tätig.

Weil Sidneys Wurzeln auf den Bahamas liegen, hatte sich auch der dortige Außenminister Fred Mitchell zu dem Verlust des Filmstars geäußert. "Wir haben einen großen Bahamaer und ich einen Freund verloren", zeigte er sich in einem Statement gegenüber The Mirror zutiefst betroffen.

Getty Images Schauspieler Sidney Poitier

Getty Images Sidney Poitier, Schauspieler

Getty Images Sidney Poitier bei einem Event in Hollywood, April 2015

