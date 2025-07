Hier wollen Charli XCX und George Daniel angeblich heiraten

Charli XCX (32) und George Daniel (35) planen ihre romantische Traumhochzeit nun offenbar auf Sizilien, wie ein Insider gegenüber der britischen Zeitung The Sun verriet. Die Sängerin und der Drummer von The 1975 haben sich 2023 verlobt und möchten den Bund fürs Leben in der malerischen Kulisse der italienischen Insel schließen. "Charli und George haben sich in Sizilien verliebt und wussten sofort, dass sie genau dort heiraten wollen", so die Quelle. Ein offizielles Datum gibt es bislang nicht, doch laut Insiderinformationen könnte es bereits Mitte August so weit sein.

Über Details zur Feier wird noch spekuliert, doch eines scheint sicher: Die Hochzeit soll glamourös und unvergesslich werden. Zehntausende Pfund sollen laut Gala in die Feierlichkeiten fließen – mit einem klaren Ziel: eine ausgelassene Party bis in die frühen Morgenstunden, ohne Sperrstunde an der Bar. Auch prominente Gäste aus dem engen Umfeld des Paares werden erwartet. Da Charli und George den Sommer über mit zahlreichen Auftritten beschäftigt waren, soll die Hochzeit nicht nur emotionaler Höhepunkt, sondern auch ein krönender Abschluss einer intensiven Saison werden.

Charli und George kennen sich seit 2021, als sie erstmals musikalisch zusammenarbeiteten. Ihre Beziehung machten sie im Mai 2022 öffentlich, als George laut Gala gemeinsame Urlaubsfotos auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Die Entscheidung, in Italien zu heiraten, passt besonders gut – das Land liegt beiden sehr am Herzen. Die romantische Kulisse Siziliens scheint wie gemacht dafür, dass Charli und George ihre Liebe gebührend feiern können.

