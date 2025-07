Designer Giorgio Armani (91) kündigt ein großes Comeback an

Am Tag seines 91. Geburtstags hat Modelegende Giorgio Armani eine bewegende Botschaft an seine Fans gerichtet. In der Mitteilung, die am Freitag über den Instagram-Kanal seines Modehauses veröffentlicht wurde, sprach der Designer von schwierigen Wochen und bedankte sich für die Unterstützung, die ihn erreicht hat. "In den letzten Wochen habe ich die Umarmung all jener gespürt, die an mich gedacht haben", schreibt er und richtet seine Worte an Familie, Kollegen, Mitarbeiter, Presse und Fans. Armani hatte erst kürzlich aufgrund seines angeschlagenen Gesundheitszustands einige Tage im Krankenhaus verbringen müssen.

Die Modewelt bemerkte Armanis Abwesenheit vor allem bei den großen Shows seines Labels während der Mailänder und der Paris Fashion Week Ende Juni und Anfang Juli. Zum ersten Mal in seiner glanzvollen Karriere musste Armani diesen besonderen Momenten fernbleiben. Über die genauen Gründe seiner Behandlung wurde nichts bekannt, doch das Modehaus ließ erklären, dass sich der Designer nun zu Hause erhole. In seiner Nachricht an das Publikum zeigte sich Armani betroffen: "Es war nicht einfach für mich, Ihren Applaus nicht persönlich zu hören." Trotz dieser schwierigen Phase scheint die Rückkehr des Designers jedoch schon geplant. Im September, so kündigte er an, wolle er wieder auf der Bühne stehen.

Giorgio Armani (91) ist für seine detailverliebte Arbeit bekannt und überwacht normalerweise jede Modenschau bis in die kleinsten Nuancen. Am Ende der Präsentationen zeigt er sich traditionell seinem Publikum, eine Geste, die seit Jahrzehnten zu seinem Markenzeichen gehört. Dass er diese jährliche Routine im Sommer erstmals nicht erfüllen konnte, war für viele ein Zeichen seiner Verwundbarkeit. Doch Armani, der über Jahrzehnte die Modewelt prägte und seit den 1970er-Jahren zu den Großen der Branche gehört, bewies mit seiner Ankündigung Kraft und Zuversicht. Sein 91. Geburtstag am 11. Juli war nicht nur ein Moment der Dankbarkeit, sondern auch ein Symbol für sein unermüdliches Streben nach Exzellenz – auf der Bühne und hinter den Kulissen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Giorgio Armani, Designer

Anzeige Anzeige

Getty Images Giorgio Armani, Designer

Anzeige Anzeige

Getty Images Designer Giorgio Armani, Januar 2025

Anzeige

Was ist eure Meinung dazu, dass Armani trotz seines Alters und seiner gesundheitlichen Probleme weiterhin die Modewelt prägen möchte? Bewundernswert! Er ist ein echtes Vorbild für viele. Ich finde, dass er in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen darf. Ergebnis anzeigen