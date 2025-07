Fans zweifeln: Chris Evans dementiert "Avengers"-Comeback

Chris Evans (44) hat in einem Interview mit dem Magazin ScreenRant Gerüchte über seine Rückkehr in das Marvel Cinematic Universe entschieden zurückgewiesen. Auf die indirekte Frage, ob er im kommenden Film "Avengers: Doomsday" wieder als Steve Rogers alias Captain America zu sehen sein wird, erklärte der Schauspieler, es sei für ihn "traurig, nicht dabei zu sein". Damit widersprach er erneut Spekulationen, die von führenden Branchenmagazinen wie Variety und Deadline angeheizt wurden, wonach er im Film mitwirken könnte. Laut diesen Berichten ist der Kinostart des Films für Dezember 2027 angesetzt – doch viele Fans bleiben skeptisch, ob Chris tatsächlich nicht zum Ensemble gehört.

Grund für die Zweifel sind nicht nur die Berichte, sondern auch die Tatsache, dass Marvel in der Vergangenheit zahlreiche Überraschungen lange geheim gehalten hat. Ähnlich wie Andrew Garfield (41), der vor "Spider-Man: No Way Home" ein Comeback vehement abstritt, vermuten einige Fans, dass Chris eine ähnliche Strategie verfolgt. Besonders seine Bemerkung, es werde "schwer sein, zuzusehen, ohne dabei zu sein", sowie seine enge Verbindung zu den Russo-Brüdern und Robert Downey Jr. (60) werfen Fragen auf. Im Internet kursieren bereits hitzig diskutierte Theorien: "Er wird doch ganz offensichtlich dabei sein", schrieb ein User. Andere spekulieren, er könnte stattdessen in einer geheimen Szene oder in einem späteren Marvel-Film auftreten.

Chris Evans, der durch seine Rolle als Captain America weltberühmt wurde, hat sich seit seinem Ausstieg aus dem Franchise im Jahr 2019 verstärkt anderen Projekten gewidmet. Sein neuester Film "Was ist Liebe wert – Materialists" zeigt ihn an der Seite von Stars wie Dakota Johnson (35) und Pedro Pascal (50). Trotz seines Fokus auf neue Filmrollen pflegt er privat weiterhin den Kontakt zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen wie Robert Downey Jr. Ob er sich wirklich dauerhaft von Marvel verabschiedet hat oder doch eine Rückkehr in Aussicht steht, bleibt vorerst sein Geheimnis – sehr zur Freude der Fans, die die Diskussionen im Netz mit Begeisterung am Laufen halten.

Getty Images Chris Evans, November 2024

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Chris Evans bei einem Screening von "Red One" in London 2024