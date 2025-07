Sohn von Céline Dion zockt bei hochklassigem Poker-Event mit

René-Charles Angélil, der Sohn von Sängerin Céline Dion (57), hat bei einem der größten Poker-Turniere der Welt, dem Main Event der World Series of Poker in Las Vegas, für Aufsehen gesorgt. Beim 10.000-Dollar-Buy-in-Turnier mischte der 22-Jährige, dessen Mutter mit dem Titanic-Song "My Heart Will Go On" Weltruhm erlangte, unter den mehr als 9.000 Teilnehmern mit, wie Bild berichtete. Den meisten war nicht bewusst, dass es sich bei Rene-Charles um den Sohn des Musikstars handelt. Am Ende erreichte er einen bemerkenswerten 123. Platz und gewann rund 60.000 Euro.

Rene-Charles, der den Namen seines 2016 verstorbenen Vaters René Angélil trägt, zeigte ein beeindruckendes Poker-Talent und hielt sich bis zum fünften Tag des Events im Wettbewerb. Seine unauffällige Teilnahme könnte ihm geholfen haben, ohne großen Druck zu spielen. Ob er durch die lange Zeit, die seine Mutter in Las Vegas verbracht hat, vom Pokerfieber gepackt wurde, ist unklar. Bekannt ist hingegen, dass er bislang das Rampenlicht eher gemieden hat und selten in der Öffentlichkeit präsent war.

Céline Dion, die ihre Karriere pausiert hat, um gegen das seltene Stiff-Person-Syndrom (SPS) zu kämpfen, dürfte stolz auf ihren Sohn sein. Mit Rene-Charles und seinen jüngeren Zwillingsbrüdern teilt sie eine enge Bindung. Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sich die Sängerin intensiv um ihre Familie. Rene-Charles, der einige frühere Versuche im Musikbusiness gestartet hat, scheint nun seinen eigenen Weg abseits der Bühne zu suchen. Ob er dem Poker künftig weiter nachgeht oder es bei einem Hobby bleibt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Céline Dion und ihr Sohn Rene-Charles Angelil, 2024

Getty Images Céline Dion und René Angélil mit ihren Kindern Nelson, Eddy und René-Charles, Februar 2011

Getty Images Céline Dion, Sängerin

