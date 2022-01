Der Rosenkrieg zwischen Melanie Müller (33) und Mike Blümer geht offenbar in eine neue Runde! Spätestens seit Ende des vergangenen Jahres ist es offiziell: Die Schlagersängerin und ihr Noch-Ehemann gehen wieder getrennte Wege. Während die Ehekrise wohl nicht zu bewältigen war, wollen sich die beiden das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Kids allerdings teilen. In Sachen Liebe scheint es bei Mike – zumindest laut Aussage seiner Ex Melli – wieder ganz gut auszusehen: Der Unternehmer soll schon wieder vergeben sein!

"Ich glaube, meinem Noch-Mann geht es super – in seiner neuen Beziehung. Die er auch schon länger hat", plauderte Melanie im Interview mit RTL aus. Die neue Frau an Mikes Seite soll für die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin auch keine Unbekannte sein. "Die kenne ich, die Person, ja. Das war meine beste Freundin", erklärte Melli. Sie habe erst vor Kurzem erfahren, dass zwischen Mike und der Ex-BFF etwas laufe, und das offenbar auch schon zu der Zeit, in der sich Melli und Mike noch sehr nahe standen.

Mike selbst hält von den Mutmaßungen seiner einstigen Partnerin hingegen nicht viel. "Das redet sie sich seit dem letzten Sommer ein. Es ist eine Schutzbehauptung von ihr", stellte der zweifache Vater klar. In einer Sache sind sich sowohl Melli als auch Mike allerdings einig – zwischen ihnen wird es nach all den Vorfällen kein Liebes-Comeback geben.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Reality-TV-Star

Getty Images Mike Blümer

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

