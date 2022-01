Hat Melanie Müller (33) endlich das perfekte Gegenstück gefunden? Kurz vorm Jahreswechsel hatten die Ballermann-Sängerin und ihr Noch-Ehemann Mike Blümer nach einer schweren Krise das Ende ihre Beziehung verkündet. Daraufhin kursierten bereits Gerüchte darüber, dass Melanies Liebesleben nicht stillsteht – und tatsächlich: Die zweifache Mutter ist wieder vergeben. Jetzt verriet sie, dass ihr neuer Freund ihr etwas geben kann, was Mike offenbar nie konnte.

"Ich bin ein Mensch, dem Arbeit oft einen Zacken wichtiger ist als Familie. Mein neuer Partner an meiner Seite zeigt mir, dass es auch anders geht", erklärte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin im Interview mit RTL. Offenbar schafft es der unbekannte Mann also, die 33-Jährige zum Abschalten zu bringen und sich mehr Zeit für ihre Liebsten zu nehmen. Wie genau er das anstellt und warum es Melanie zuvor so schwergefallen war, ließ sie sich jedoch nicht entlocken.

Klar ist aber: Der Mann ist nicht komplett neu im Leben der Dschungelcamp-Gewinnerin – die zwei sind schon viele Jahre gut miteinander befreundet. Nach dem Liebes-Aus mit Mike hat sich wohl mehr zwischen ihnen entwickelt. In die Öffentlichkeit möchte Mellis Liebster aktuell aber nicht. Auf einem ersten Pärchenfoto auf Instagram ist sein Gesicht daher nicht zu erkennen.

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, TV-Bekanntheit

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Oktober 2020

