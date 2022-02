RTL holte am Donnerstagabend einen absoluten TV-Klassiker zurück: 17 Jahre nachdem die letzte "7 Tage, 7 Köpfe"-Folge über die Bildschirme flimmerte, kehrte die Kult-Comedy-Show nun zurück. Dieses Mal führt Guido Cantz durch die Sendung. In der ersten Episode nahmen Bernd Stelter (60), Torsten Sträter (55), Kaya Yanar (48), Mirja Boes (50), Chris Tall (30) und Larissa Rieß neben ihm am "7 Tage, 7 Köpfe"-Pult Platz. Aber wie kam das große Comeback bei den Zuschauern an?

Das Original lief in den 90er- und frühen 2000er-Jahren satte neun Jahre lang im TV und hat bis heute bei vielen Fans absoluten Kultstatus. Kein Wunder also, dass die Erwartungen für die Neuauflage ziemlich hoch waren – die sie für viele Zuschauer aber absolut erfüllt hat. "Was für ein großartiges Comeback von '7 Tage, 7 Köpfe'. Genau mein Humor", meinte zum Beispiel ein Twitter-User. "Ich finde es mega!", freute sich sogar ein weiterer.

Doch nicht alle Zuschauer gingen so gnädig mit dem Format ins Gericht. Denn nicht jeder Fan ist der Meinung, dass das Comeback der alten Show das Wasser reichen kann. "Manche Sachen waren halt früher doch um einiges lustiger", heißt es in einem weiteren Tweet. "Da würde ich mich als Promi lieber in den Dschungel hocken", spielte ein Zuschauer auf das Dschungelcamp an. Was meint ihr? Wie hat euch das "7 Tage, 7 Köpfe"-Comeback gefallen? Stimmt ab!

United Archives GmbH / ActionPress Der Original-Cast von "7 Tage, 7 Köpfe"

Getty Images Bernd Stelter auf der Tulip Gala in Berlin im Oktober 2014

SWR/Wolfgang Breiteneicher Guido Cantz, Moderator

