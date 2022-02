Diesen kleinen Seitenhieb konnte Mike Blümer sich wohl nicht verkneifen! Nach einer Krise scheiterte die Ehe mit seiner Ex-Frau Melanie Müller (33) im November vergangenen Jahres endgültig. Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat dem Vater ihrer Kinder aber nicht allzu lange nachgetrauert – die Reality-TV-Bekanntheit hat schon wieder einen neuen Partner, mit dem sie offenbar mehr als glücklich ist. Wie steht ihr Ex Mike dazu?

In einem Q&A auf Instagram brannte einem Fan die Frage unter den Nägeln, was Mike von der neuen Beziehung seiner Verflossenen wohl hält. "Jeder, wie sie, er, es es braucht", stichelte der zweifache Papa. Auch dass Melanie ihren Ehering an Silvester mit einer Rakete in die Luft geschossen hatte, ließ Mike nicht unkommentiert: "Jeder, wie er mag."

Dass Melanie öffentlich über ihn herziehe, interessiere ihn im Übrigen nicht – auf ihr Niveau wolle Mike sich nicht herabbegeben. Dennoch strebe er in Zukunft einen guten Kontakt mit der Schlagersängerin an: "Das hoffe ich auch. Schon alleine wegen der Kinder."

Anzeige

Getty Images Mike Blümer und seine Frau Melanie Müller

Anzeige

ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer

Anzeige

Sat.1 Melanie Müllers Mann Mike mit den gemeinsamen Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de