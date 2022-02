Joey Badass (27) plaudert offen über sein Sexualleben. Karrieretechnisch war es um den Rapper nun für einen etwas längeren Zeitraum ziemlich ruhig gewesen – 2017 hatte der Musiker seine letzte Single veröffentlicht. Vor wenigen Wochen kam von dem "Love Is Only a Feeling"-Interpret aber wieder neue Musik. In einem aktuellen Interview ging es jetzt aber nicht um Joey Badass' neue Werke, sondern um ein ziemlich pikantes Thema...

In dem Podcast "Lip Service" ging es direkt zur Sache: Joey Badass, der mit bürgerlichem Namen Jo-Vaughn Virginie Scott heißt, gab preis, dass er beim Sex auf den Samenerguss verzichtet. "Ich ejakuliere lieber nicht, fertig. Ich möchte lieber meine Lebenskraft erhalten", machte der 27-Jährige deutlich und erklärte: "Wenn ein Mann ejakuliert, verlassen viele Dinge deinen Körper. Unter anderem Blutzellen, Testosteron, Energie, man wird erschöpft." Ein Samenerguss sei vergleichbar mit einem 32-Kilometer-Lauf.

Er halte es einfach zurück – diese Taktik fahre der US-Amerikaner schon seit mehreren Jahren. "Das Ding ist, wenn du die Ejakulation zurückhältst, kommst du ziemlich oft. Du hast sozusagen mehrere Orgasmen", fuhr er fort.

Joey Badass, Rapper

Joey Badass, Musiker

Joey Badass im September 2018 in New York

