Kurt Zouma sorgt für einen handfesten Skandal! Der Franzose ist eigentlich gerade auf der Überholspur unterwegs: Im vergangenen Jahr stand er für die Fußballnationalmannschaft während der Europameisterschaft auf dem Platz, seit dem Sommer spielt er zudem für den englischen Profiverein West Ham United. Doch all sein Erfolg wird nun von aktuellen Schlagzeilen überschattet: Im Netz kursiert ein Video, das zeigt, wie Kurt eine Katze misshandelt!

Wie The Sun berichtet, stammen die grausamen Aufnahmen ursprünglich aus der Snapchat-Story von Kurts Bruder Lionel. In dem Clip sieht man, wie der Sportler eine getigerte Katze zunächst in der Luft hält, sie dann fallen lässt und mit dem linken Fuß brutal wegtritt. Zudem hört man den 27-Jährigen laut lachen, während er das Tier kickt. Anschließend jagt Kurt den Vierbeiner weiter durch die Wohnung. Weitere Sequenzen zeigen zudem, wie der Kicker eine Katze schlägt, während diese von einem Kind gehalten wird. Kurt selbst äußerte sich bereits zu dem Video – und erklärte, der Katze sei nichts zugestoßen. "Dieses Verhalten war ein Einzelfall, der nicht wieder vorkommen wird!", wird er von der Zeitung zitiert.

Sein Handeln könnte jedoch schwere Folgen für den Fußballer haben. In einem offiziellen Statement forderte die britische PETA-Vorsitzende Elisa Allen eine gesetzliche Strafe: "Kurt Zouma hat bewiesen, dass er ein Tyrann und Tierquäler ist und seine kleinen Probleme an den Wehrlosesten auslässt. Er muss sich nicht nur dem Gericht der öffentlichen Meinung stellen, sondern auch vor ein Strafgericht geführt werden."

Getty Images Kurt Zouma, französischer Nationalspieler

Getty Images Kurt Zouma beim Fifa World Cup in Qatar, September 2021

Getty Images Kurt Zouma

