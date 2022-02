Endlich ist es so weit: Die #CoupleChallenge geht bald in eine neue Runde! Bereits am 3. März startet das Format auf RTL+. Dieses Mal müssen sieben Pärchen und Freunde-Teams im eisigen Finnland verschiedene Herausforderungen meistern. Am Donnerstag teaserte der Sender RTL im Netz bereits an, welche VIPs um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen werden. Nun ist der Cast endlich bekannt!

In einer offiziellen Pressemitteilung verkündete RTL jetzt, welche Promis dieses Mal am Start sind. Natürlich sind auch wieder einige bekannte Gesichter dabei! Insgesamt vier Liebespaare wagen die Herausforderung – darunter die Turteltauben Tommy Pedroni und Sandra Sicora (29), die sich einst bei Ex on the Beach kennen und lieben lernten. Auch das Bauer sucht Frau-Traumpaar Antonia Hemmer (21) und Patrick Romer (26) will sein Glück in Finnland versuchen. Love Island-Star Denise Bröhl kämpft ebenfalls um das Preisgeld – und zwar gemeinsam mit ihrem Partner Michael Schüler. Und auch die DSDS-Bekanntheit Arielle Rippegather und ihr On-off-Freund Veron Didi sind mit von der Partie.

Doch damit nicht genug: Ebenfalls sind drei Freunde-Teams wieder mit dabei – unter anderem die "Ex on the Beach"-Schönheiten Georgia Apostolou und ihre BFF Olivia Conrad. Einige Fans dürften sich ganz besonders über den Temptation Island-Beau Calvin Kleinen (29) freuen, der gemeinsam mit seinem Bruder Marvin an dem Format teilnimmt. Doch auch die Reality-TV-Girls Victoria Lukac und Laura Maria Lettgen wollen sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen.

RTL / Frank Beer Antonia Hemmer und Patrick Romer bei "#CoupleChallenge"

RTL / Frank Beer Sandra und Tommy bei "#CoupleChallenge" 2022

RTL / Frank Beer Denise Magdalena Bröhl und Michael Schüler bei "#CoupleChallenge"

RTL / Frank Beer Chambrier Djomo Timbou und Arielle Rippegather bei "#CoupleChallenge"

RTL / Frank Beer Victoria Lukac und Laura Lettgen bei "#CoupleChallenge"

RTL / Frank Beer Georgia Apostolou und Olivia Conrad bei "#CoupleChallenge"

RTL / Frank Beer Marvin und Calvin Kleinen bei "#CoupleChallenge"

