Seth Meyers trauert um seine geliebte Hündin Frisbee

Seth Meyers (51) hat seiner geliebten Hündin Frisbee in einem bewegenden Instagram-Post Lebewohl gesagt. Der Late Night-Moderator verkündete den Tod seines italienischen Windspiels mit rührenden Worten: "Ruhe in Frieden Frisbee, unser Original Italian Greyhound, mit dem ich glücklicherweise grau werden durfte." Frisbee war 14 Jahre lang ein Teil der Familie Meyers. In seinem Post teilte Seth zahlreiche Fotos, die Frisbee unter anderem als jungen Welpen, bei einem Bootsausflug und sogar kostümiert als Pilgerin zeigten. Sie war bekannt dafür, sich geduldig verkleiden zu lassen, selbst wenn sie dabei Nebenrollen auf den Weihnachtskarten der Familie spielte.

Emotionaler Zuspruch für Seth kam prompt: Zahlreiche Weggefährten wie Amy Poehler (53) und Rachel Dratch drückten öffentlich ihr Beileid aus. Doch eine andere langlebige Bekanntschaft ließ die Fassungslosigkeit in eine ganz andere Richtung wandern: Andy Samberg (47). Der Comedian, der für seine augenzwinkernde Abneigung gegenüber Frisbee bekannt ist, hatte ihre Existenz immer wieder scherzhaft negativ kommentiert. Bei einem kürzlichen Podcast-Intermezzo, bei dem Amy Poehler vorgegeben hatte, Frisbee sei schon gestorben, entgegnete Andy: "Das wäre das Beste!" Die Fans von Frisbee lassen das nicht auf sich sitzen und kontern nun scharf in den Kommentaren. Eine Userin schrieb: "Möge ihr Geist Andy Samberg für immer verfolgen", ein anderer schrieb: "Zur Hölle mit dir Samberg."

Dennoch bleibt Frisbee in den Herzen vieler in bester Erinnerung. Sie verbrachte jahrelang eng an der Seite von Seth, dessen Kinder Ashe, Axel und Adelaide liebevoll mit ihr aufwachsen konnten. Die Rolle von Haustieren in Familiengeschichten ist kaum zu unterschätzen, und Frisbee scheint in vielerlei Hinsicht ihrem Platz als Seele der Familie voll und ganz gerecht geworden zu sein. Was bleibt, ist mehr als ein Fotoalbum – Frisbee bleibt in den Herzen, selbst wenn die Kleine als Running Gag in Podcasts immer wieder auftaucht.

Getty Images Seth Meyers im Januar 2020 in Santa Monica

Instagram / sethmeyers Seth Meyers nimmt Abschied von seiner Hündin Frisbee

Instagram / sethmeyers Seth Meyers muss nach 14 Jahren Abschied von seiner Hündin nehmen