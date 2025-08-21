SelfieSandra startet neues Projekt mit "Let's Dance"-Profi

Internetstar SelfieSandra (26) und Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (37) sind wieder vereint – doch diesmal nicht auf dem Tanzparkett von Let's Dance. Die beiden, die dieses Jahr als Tanzpaar in der Show auftraten, kündigten auf Instagram ein neues Projekt an, das ihre Fans in Begeisterung versetzte. Ab sofort wollen sie alle zwei Wochen exklusive Dance-Workouts auf YouTube veröffentlichen. "Es ist endlich raus", kommentierten beide freudig unter dem Ankündigungs-Video, das ihre Pläne verriet. Ziel sei es, die Zuschauer zu inspirieren, Spaß an Bewegung zu finden – ganz kostenlos.

Sandra, die nach ihrer Zeit bei "Let's Dance" bereits einige Kilos verloren hat, sieht in dem neuen Projekt eine weitere Möglichkeit, ihre persönliche Fitnessreise fortzusetzen. "Tanzen ist noch nicht direkt gequittet aus meinem Leben", erklärte die Social-Media-Bekanntheit im Gespräch mit der Gala. Vor allem freue sie sich, mit Zsolt einen motivierenden Partner an ihrer Seite zu haben, der sie auf diesem Weg unterstützt. Die beiden wollen durch ihre Tanz-Workouts nicht nur selbst fit bleiben, sondern auch ihre Community animieren, aktiv zu werden. "Ich hoffe, ihr werdet einschalten", rief Sandra ihren Followern begeistert zu.

Die Resonanz ihrer Fans ließ nicht lange auf sich warten: Begeisterte Kommentare wie "Hammer! Bin dabei" oder "Mega Idee! Ich liebe Dance-Workouts" sind in den sozialen Medien zu finden. Sandra, die ihre Karriere als Social-Media-Star aufgebaut hat, zeigt einmal mehr, wie nah sie an ihren Fans dran ist. Für Zsolt ist dieses Projekt eine neue Facette seiner Leidenschaft fürs Tanzen, die er nun außerhalb der Profibühne mit einer breiten Masse teilen kann. Ihre enge Freundschaft, die sich bei "Let's Dance" entwickelte, scheint also auch abseits der Bühne eine perfekte Grundlage für den Erfolg ihres gemeinsamen Projekts zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra in der dritten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zwolt Sándor Cseke in der dritten "Let's Dance"-Show