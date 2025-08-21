Oh là là: Cash Warren erneut mit Model Hana (26) gesehen

Es scheint, als habe Cash Warren (46) nach dem Ende seiner langen Ehe mit Jessica Alba (44) eine neue Liebe gefunden. Der 46-jährige Geschäftsmann wurde am vergangenen Dienstagabend erneut mit dem 26-jährigen Model Hana Sun Doerr gesichtet. Die beiden genossen ein gemeinsames Dinner im luxuriösen Restaurant E Baldi in Los Angeles, begleitet von einem befreundeten Paar. Cash und Hana zeigten sich auf Fotos von Just Jared äußerst vertraut. Händchen haltend konnten sie ihre Zuneigung kaum verbergen.

Hana, die als Model in Los Angeles tätig ist und zusätzlich Schauspielprojekte verfolgt, strahlte in einem weißen Mini-Kleid, das sie mit einer Lederjacke und trendigen Boots kombinierte. Ihre lange brünette Mähne trug sie offen, während sie Cash immer wieder verliebt zulächelte. Cash selbst hielt seinen Stil lässig mit einem schwarzen T-Shirt und grauen Hosen. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam gesichtet wurden: Bereits Anfang des Monats wurden sie während eines Dinners zusammen fotografiert. Der Eindruck, dass sich eine ernstere Beziehung zwischen ihnen entwickeln könnte, scheint sich zu bestätigen.

Jessica und Cash waren über 16 Jahre lang verheiratet – sie gaben sich im Mai 2008 das Jawort und trennten sich offiziell im Dezember 2024, mit der Scheidungseinreichung im Februar 2025 aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen". Nicht nur Cash hat mit Hana offenbar die neue Liebe gefunden – auch Jessica schaut nach vorne. Seit Kurzem wird sie immer häufiger mit dem "Top Gun: Maverick"-Star Danny Ramirez gesichtet. Insider verrieten, dass die Beziehung noch frisch sei und die "Honey"-Darstellerin das Liebesglück abseits der Öffentlichkeit genießen möchte.

Getty Images Cash Warren, Ex-Mann von Jessica Alba

Instagram / hanasundoerr Hana Sun Doerr, Model

Imago Cash Warren und Jessica Alba im November 2024