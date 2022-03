War Melanie Müller (33) und Mike Blümers Ehe nie rechtskräftig? Die Ballermann-Sängerin möchte sich von Prinz Frédéric von Anhalt (78) adoptieren lassen. Ihr Ex-Partner müsste dem als Noch-Ehemann allerdings zustimmen. Doch nun ist ein Dokument aufgetaucht, in dem Melanie behauptet, nie verheiratet gewesen zu sein. In einem Statement ihres Managements gegenüber Promiflash heißt es: "Derzeit erwarten wir noch die finale Aussage über die Rechtskraft einer 2014 in Las Vegas im Rahmen einer TV-Produktion veranstalteten Trauung, zu welcher es weder eine postulierte Urkunde noch irgendeine Art eines Ehedokumentes gibt."

