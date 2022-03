Melanie Müller (33) steckt gerade mitten in einem chaotischen Adoptionsprozess – und der bringt offenbar noch weitere, bisher unbekannte Details über ihre Ehe zu Mike Blümer ans Licht. Seit einigen Tagen befindet sich die einstige Dschungelkönigin mit Prinz Frédéric von Anhalt (78) in Verhandlungen, um adoptiert zu werden. Doch aufgrund ihrer Kids ergeben sich einige Probleme, weswegen das Thema noch nicht ganz durch ist. Ihr Noch-Ehemann Mike müsste gegebenenfalls seine Zustimmung geben. Nun sind Dokumente aufgetaucht, die beweisen sollen, dass Melli und Mike nie rechtskräftig verheiratet gewesen sind!

Bild liegt ein von einem Notar in Los Angeles beglaubigtes Dokument vor, in dem Melanie mit ihrer Unterschrift bestätigt, niemals verheiratet gewesen zu sein. Auch Scheidungspapiere gebe es daher nicht. Das Schreiben soll die Blondine auf Anforderung der Anwälte von Prinz Frédéric aufgesetzt haben, um die Adoption voranzutreiben. Durch die Erklärung würde möglicherweise Mikes Vetorecht wegfallen, denn demnach wäre er ja nie mit Melanie verheiratet gewesen. Die Las-Vegas-Hochzeit von Mike und Melli war 2014 in einer RTL2-Show begleitet worden.

Gegenüber Promiflash bestätigte der Manager von Melli, dass die Gültigkeit der Ehe gerade geprüft werde: "Derzeit erwarten wir noch die finale Aussage über die Rechtskraft einer 2014 in Las Vegas in Rahmen einer TV-Produktion veranstalteten Trauung, zu welcher es weder eine apostillierte Urkunde noch irgendeine Art eines Ehedokumentes gibt. Diese Trauung wurde auch in Deutschland nicht anerkannt bzw. eingetragen." Da die Heirat innerhalb der TV-Produktion auch gegen Bezahlung veranstaltet worden war, käme vermutlich auch der Tatbestand einer Scheinehe hinzu. Man könne nämlich vermuten, dass die Partnerschaft eben nicht eingegangen worden ist, um "eine eheliche Beistands- und Lebensgemeinschaft zu führen, sondern rein, um seitens des Managements Profit aus dieser Trauungszeremonie zu schlagen."

Und was sagt Mike dazu, dass seine Frau erklärt, ihre Ehe sei nicht rechtskräftig gewesen? "Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie das getan hat. Wie nahezu alles in unserem Privatleben haben wir damals auch unsere Hochzeit von einem Kamerateam begleiten lassen. Neben der Produktionsfirma 99pro waren auch Melanies Eltern dabei", erklärte er gegenüber Bild. Er könne sich nicht vorstellen, dass sich Melli sowie alle weiteren Beteiligten nicht an die Trauung in Nevada erinnern können. Im Gegensatz zu seiner Ex betonte er, dass sehr wohl gültige Eheunterlagen in Deutschland vorliegen: "Daher glaube ich nicht, dass sie die Ehe nun vor Gericht verleugnen wird. Einer Adoption unserer beiden Kinder würde ich außerdem nie zustimmen."

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Reality-TV-Star

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus und Melanie Müller im Februar 2022

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller

Frederic / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer bei der EM 2016 in Berlin

