Ryan Sheckler könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein – im Liebesleben des US-amerikanischen Profi-Skateboarders läuft es nämlich so richtig rund! In Abigail Baloun hat der Sportler 2020 seine Seelenverwandte gefunden: Nach rund eineinhalb Jahren Beziehung gaben der Skate-Star und die Beauty ihre Verlobung bekannt. Jetzt machte der 32-Jährige weitere tolle Neuigkeiten aus seinem Privatleben publik: Ryan und Abigail haben geheiratet!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Ryan jetzt einige Fotos von der Trauung – und dazu verfasste er liebevolle Zeilen. "Gestern, am 3. März 2022, habe ich meine beste Freundin und Seelenverwandte geheiratet!", betonte der Skateboarder und schwärmte in den höchsten Tönen: "Der Tag war perfekt und ich bin so glücklich, Abigail als meine Frau zu haben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wo uns das Leben hinführt."

Natürlich feierten Ryan und Abigail ihre Hochzeit nicht nur zu zweit! Der Feier wohnten zahlreiche Familienmitglieder und Freunde bei – und auch einige Stars statteten der Zeremonie einen Besuch ab. Beispielsweise waren Megan Fox (35) und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (31) vor Ort, um dem Brautpaar höchstpersönlich zu gratulieren.

