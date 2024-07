Ein Mädchen! Ryan Shecklers zweites Baby ist auf der Welt

Ryan Sheckler hat allen Grund zur Freude: Der berühmte Skateboard-Profi und seine Frau Abigail sind erneut Eltern geworden! Das verkündet der stolze Papa nun auf Instagram mit einem niedlichen Video. In dem Clip zeigt er Fotos und Videos der Geburt und seines neugeborenen Babys. Darunter auch eine berührende Szene, in der seine 16 Monate alte Tochter Olive ihre neue kleine Schwester zum ersten Mal trifft. "Willkommen auf der Welt, Lilah Fox Sheckler! Abigail und ich lieben dich mehr, als du jemals wissen wirst", schreibt Ryan darunter.

Zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen des 34-Jährigen gratulieren ihm und seiner Frau zu ihrem zweiten Wunder. "Abigail ist ein Rockstar! Willkommen auf der Welt, Lilah Fox!", "Glückwunsch! Wir freuen uns so für euch" und "Sie ist wunderschön. Herzlichen Glückwunsch", kommentieren nur drei von vielen Nutzern unter Ryans Video. Ein User witzelt: "Jetzt wird es Zeit, dass Papa einen Helm [beim Skateboarden] trägt!"

Ryan und Abigail sind bereits seit rund fünf Jahren ein Paar. Im November 2021 hatte der Skateboardstar seiner Liebsten einen Antrag gemacht, die große Hochzeit folgte nur wenige Monate später im März 2022. Ein Jahr später begrüßte das Paar seinen ersten Nachwuchs: ein Mädchen namens Olive. Der Name hat für die beiden eine besondere Bedeutung: "Wir haben einige Namen in Erwägung gezogen, aber Olive ist uns in der Kirche immer wieder begegnet, und da der Olivenzweig den Frieden symbolisiert, haben wir uns für diesen Namen entschieden", erklärte Ryan gegenüber People.

Instagram / shecks Ryan Sheckler (r.) und seine Frau Abigail

Instagram / shecks Ryan Sheckler (r.) und seine Frau Abigail im Januar 2023

