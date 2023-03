"Himmlischer Moment": Ryan Sheckler ist Vater geworden!

Ryan Sheckler und seine Ehefrau Abigail durften ihr Baby auf der Welt begrüßen! Bei dem Profi-Skateboarder läuft es privat wie am Schnürchen: Nachdem er seiner Partnerin nach nur eineinhalb Jahren Beziehung einen romantischen Antrag gemacht hatte, hatte das Paar im März 2022 geheiratet. Nun, genau an ihrem ersten Hochzeitstag, vergrößerten die zwei ihre kleine Familie: Ryan und Abigail haben ihr Baby bekommen!

Wie People berichtet, wurde ihr erstes Baby, eine Tochter, geboren: Am 3. März kam die Kleine, die auf den Namen Olive Oleta hört, zur Welt. Genau an diesem Datum vor einem Jahr hatten die stolzen Eltern sich das Jawort gegeben. "Ich bin Hals über Kopf in dieses Baby verliebt! Ich weiß, ich sollte versuchen zu schlafen, wenn sie ein Nickerchen macht, aber ich kann einfach nicht aufhören, sie anzustarren, in der Hoffnung, dass die Zeit aufhört, damit ich für immer in diesem himmlischen Moment bleiben kann", schwärmte Abigail.

Das Paar plauderte auch aus, warum sie den Namen Olive Oleta gewählt hat. "Wir haben einige Namen in Betracht gezogen, aber Olive taucht immer wieder in der Kirche auf, und wir fanden es toll, wie der Olivenzweig den Frieden symbolisiert, also haben wir uns dafür entschieden", meinte Ryan. Oleta stehe für seine verstorbene Großmutter.

Anzeige

Getty Images Ryan Sheckler im April 2019 in Las Vegas

Anzeige

Instagram / shecks Ryan Sheckler (r.) und seine Frau Abigail

Anzeige

Instagram / shecks Ryan Sheckler (r.) und seine Frau Abigail im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de