Melanie Müller (33) bezieht Stellung! Das Reality-TV-Sternchen und ihr Ex Mike Blümer sind seit der Trennung vergangenen Jahres nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Immer wieder schießen sie gegeneinander im Netz und auch in Interviews. Zuletzt behauptete der Manager sogar, dass die einstige Ballermann-Sängerin ihr gemeinsames Konto gesperrt habe, sodass er Hartz 4 beantragen musste. Nun meldete sich Melli diesbezüglich zu Wort!

In einem offenen Brief, der RTL vorliegt, geht sie auf Mikes Vorwürfe ein. "Richtig ist, dass wir uns vor dem Ende unserer Beziehung gestritten haben, und dass auch auffallende Unregelmäßigkeiten in meiner Firma Gegenstand dieser Auseinandersetzungen gewesen sind, deren Geschäftsführer und Manager er war", heißt es in dem Schreiben. Melli verneint die Sperrung des Kontos also nicht.

Nach der Trennung solle Mike sich nun selbst um seine finanzielle Lage kümmern, betonte Melanie. "Mike kann jetzt sein Leben leben und beruflich noch einmal durchstarten, auch wenn es nur noch eine kurze Strecke bis zur Rente ist", meinte sie abschließend.

Melanie Müller, TV-Ikone

Mike Blümer und Melanie Müller

Melanie Müller, Reality-TV-Star

