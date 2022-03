Da haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt! Becky Miles und ihr Partner James Bevin ließen ihre Fans zu Beginn des Jahres strahlen: Denn die ehemalige australische Bachelorette und ihr Liebster verrieten damals, dass sie ihr erstes Baby erwarten. Auf den sozialen Netzwerken gab die Datingshow-Kandidatin jetzt ein spannendes Detail bekannt – und wie: Mit einem Flugzeug verriet Becky das Geschlecht ihres Nachwuchses!

Auf Instagram teilte die Beauty nun nämlich ein Video, in dem sie mit James auf einem Rollfeld stehen. Plötzlich kommt knapp über ihnen ein Flieger angedüst, der einen farbigen Rauch verströmt – und zwar in Rosa! Becky und James dürfen sich also auf eine kleine Tochter freuen. Das Flugzeug näherte sich dem Paar aus dem Rücken, die beiden sahen die Antwort also erst im letzten Moment. Freudig reckte James die Arme nach oben, während sich Becky gerührt ans Herz fasste.

Die Fans des Paares freuten sich überschwänglich über die freudigen News. "Glückwunsch, ihr zwei! Ich bin so aufgeregt und freue mich sehr für euch", schrieb eine begeisterte Userin unter den Clip. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / happylittlebeckymite Becky Miles, australische Bachelorette 2020

Instagram / happylittlebeckymite Becky Miles und James Bevin, Januar 2022

Instagram / happylittlebeckymite Becky Miles und James Bevin, August 2021

