Becky Miles ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die einstige Bachelorette aus Australien verkündete im Januar, dass sie und ihr Partner James Bevin ihr erstes Kind erwarten. Vor zwei Wochen versetzte sie ihre Follower bereits in Aufruhr, als sie wegen Schwangerschaftskomplikationen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nun meldete sie sich erneut aus einer Klinik: Beckys Tochter ist sieben Wochen zu früh geboren worden!

Auf Instagram verkündete die 31-Jährige, dass am Samstagmorgen ihre kleine Tochter einige Wochen zu früh auf die Welt kam. In der 33. Schwangerschaftswoche erblickte Billie Austin Bevin das Licht der Welt. "Willkommen auf der Welt, kleines Mädchen - wir sind so verliebt in dich", schrieb Becky neben ein Bild des kleinen Mädchens im Krankenhaus. Auf dem Foto strahlen die Eltern in die Kamera, obwohl ihre Tochter augenscheinlich mit Sauerstoff versorgt werden muss. Obwohl sie deutlich zu früh geboren wurde, mache sie sich aber augenscheinlich gut, wie die stolze Mutter verreit.

Bei Beckys letztem Krankenhaus-Aufenthalt Mitte April "entdeckte man einige ziemlich beängstigende (golfballgroße) Blutgerinnsel". Das teilte die Ex-Bachelorette damals mit. Sie habe sich große Sorgen um das Wohl ihres Babys gemacht. Nach zwei Nächten unter Beobachtung und einer Ultraschalluntersuchung ohne Auffälligkeiten sei sie aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Instagram / happylittlebeckymite Becky Miles, australische Bachelorette 2020

Instagram / happylittlebeckymite James Bevin und Becky Miles im Krankenhaus

Instagram / happylittlebeckymite Becky Miles und James Bevin, August 2021

