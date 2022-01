Herzerwärmende News von Becky Miles! Die australische Bachelorette 2020 verliebte sich in ihren Finalisten Pete Mann – doch ihre Liebe hielt nicht lange. Nur kurz nach der Ausstrahlung trennte sich das TV-Paar. Doch mithilfe einer Dating-App fand sie dann doch den Richtigen. Seit rund anderthalb Jahren ist sie mit James Bevin zusammen. Nun verkündete die Blondine im Netz: Becky ist schwanger!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ein Pärchen-Pic mit James, auf dem er die TV-Bekanntheit liebevoll von hinten umarmt. Dazu schrieb Becky offensichtlich glücklich: "Wir freuen uns so, euch endlich mitteilen zu können, dass 2022 das Jahr ist, indem ein Kind in mir heranwächst! Ja, wir kriegen ein Baby." Die Beauty verriet auch schon, wann ihr Kind das Licht der Welt wahrscheinlich erblicken wird.

Kommenden Juni dürfen die werdenden Eltern ihr Wunder wohl schon in den Armen halten. Zahlreiche Fans kommentierten den Verkündungsbeitrag bereits: "Herzlichen Glückwunsch, das ist so toll. Ich freue mich so sehr für euch zwei", richtete beispielsweise ein User liebe Worte an Becky und James.

