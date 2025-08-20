Ermittlungen eingeleitet: Jean Pormanove starb im Livestream

Jean Pormanove, ein 46-jähriger Social-Media-Star, wurde am Sonntagabend tot in einer Mietunterkunft in Contes nahe Nizza aufgefunden. Der Influencer, bekannt für extreme Online-Challenges, hatte zuletzt auf der Plattform Kick gestreamt. Zuschauer bemerkten in seinem letzten Livestream, dass Jean regungslos auf einer Matratze lag und nicht mehr auf ihre Kommentare reagierte. Der französische Staatsanwalt bestätigte, dass sich der Stream über zehn Tage erstreckte. Der tragische Vorfall hat eine breite öffentliche Diskussion ausgelöst. Wie Sky News berichtet, haben die Behörden Ermittlungen eingeleitet, um die genauen Umstände seines Todes zu klären.

Der französischen Zeitung Le Monde zufolge hatte Jean über Monate hinweg bei seinen Streams Demütigung und Misshandlung über sich ergehen lassen müssen, oft durch andere Streamer oder Gäste vor Ort. Auch in besagtem Livestream wurde er offenbar Opfer körperlicher Angriffe, darunter das Bewerfen mit einer Wasserflasche. Clara Chappaz, Frankreichs Ministerin für digitale Technologien, rief dazu auf, Plattformen stärker in die Verantwortung zu nehmen und solche Inhalte konsequent zu unterbinden.

Jean, der bürgerlich Raphael Graven hieß, hatte sich mit seinen viralen Videos, die ihn oft in extremen und kontroversen Situationen zeigten, eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Plattformen wie Kick, die sich durch geringere Moderation auszeichnen, boten derartige Inhalte bereitwillig an. Ein Sprecher von Kick brachte indes sein Mitgefühl zum Ausdruck und versprach eine Untersuchung des Falls. "Wir sind tief betroffen über den Verlust von Jean Pormanove und sprechen seiner Familie, seinen Freunden und seiner Community unser Beileid aus. Wir prüfen die Umstände dringend und stehen mit den relevanten Parteien in Kontakt, um den Sachverhalt zu untersuchen. Kicks Community-Richtlinien sind darauf ausgelegt, die Creators zu schützen, und wir bleiben der Durchsetzung dieser Standards auf unserer Plattform verpflichtet", lautete das Statement gegenüber Sky News.

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, französischer Streamer

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove im Mai 2023

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, Streamer

