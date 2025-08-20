Lungenprobleme: TikTok-Star KingBeardX stirbt mit 47 Jahren

Die TikTok-Welt trauert um John Crawley, besser bekannt als KingBeardX. Der beliebte Content Creator ist am 18. August im Alter von nur 47 Jahren verstorben, wie sein Freund und früherer Podcast-Partner Anthony Caruso mitteilte. "Es tut mir wirklich leid, euch diese traurige Nachricht überbringen zu müssen, aber [KingBeardX] ist gestern verstorben", schreibt Anthony im Thread der GoFundMe-Kampagne, die ins Leben gerufen wurde, um den Krankenhausaufenthalt von John zu finanzieren. Kurz darauf starten zwei Freunde einen Livestream auf YouTube zu Ehren ihres Kumpels, in dem sie ein paar Details preisgaben: "John war seit [drei bis vier] Wochen im Krankenhaus. Er hatte Atemprobleme und dann hatte er letzte Woche einen Herzinfarkt. Es ging ihm mal besser, mal schlechter, und sie dachten, er würde es schaffen, aber dann ging es ihm wieder schlechter."

Auf der GoFundMe-Seite gab es regelmäßig Updates zu Johns Gesundheitszustand. Tatsächlich sah es nur wenige Tage vor seinem Tod so aus, als wäre er auf dem Weg zur Besserung. Sein Freund Anthony teilte den Fans mit: "Ich habe gerade mit seiner Mutter gesprochen. Er kann nicht sprechen, aber er ist wach und ansprechbar, was ein gutes Zeichen ist, aber er hat immer noch Probleme mit der Lunge und der Atmung." Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt, aber John soll schon länger Schwierigkeiten mit der Atmung gehabt haben. Anfang August musste er deshalb ins Krankenhaus.

John begeisterte seine Fans auf Social Media vor allem mit seinem Humor in seinen Clips und Food-Videos. Rund 2,5 Millionen Follower verfolgten seine Videos auf TikTok. In den Kommentaren unter seinen letzten Posts ist die Community entsetzt über seinen Tod. "Deine Videos waren ein Lichtblick in so vielen dunklen Tagen – eine Erinnerung daran, zu lachen, loszulassen und die kleinen Dinge zu genießen", schrieb ein trauriger Fan in die Kommentare. Weitere schlossen sich an: "Du hattest die seltene Gabe, nicht nur für Comedy, sondern auch für zwischenmenschliche Beziehungen..." Es wird schnell deutlich, dass die Community John sehr vermissen wird: "Danke für jedes Lächeln, jedes Lachen, jeden Moment der Freude, den du mit der Welt geteilt hast. Wir werden dich sehr vermissen, aber niemals vergessen."

John Crawley, Dezember 2024

John Crawley, Internetbekanntheit

John Crawley, TikToker

