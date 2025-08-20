Marvel mal anders: Deadpool soll in "Avengers 5" auftreten

Ryan Reynolds (48) hat mit einem Instagram-Post die Gerüchteküche rund um den kommenden Marvel-Film Avengers 5: Doomsday kräftig angeheizt. Am 12. August veröffentlichte der Star ein Bild, auf dem das berühmte "Avengers"-Logo mit einem Anarchie-Graffiti übersprüht wurde. Fans sehen darin einen klaren Hinweis, dass Ryans' kultiger Antiheld Deadpool im nächsten großen Avengers-Abenteuer auftauchen könnte. Am 15. August schien das US-Branchenmagazin The Hollywood Reporter diese Gerüchte zu bestätigen, indem es berichtete, dass Deadpool zwar nicht als Teil der Avengers, aber möglicherweise auf andere Weise im Film vertreten sei.

Doch so eindeutig ist es offenbar nicht: Das ebenfalls renommierte Magazin Deadline berichtete, dass Ryan Reynolds bisher nicht am Set in London gesichtet wurde und Deadpool keinen Auftritt in "Avengers: Doomsday" oder dem Nachfolger "Avengers 6: Secret Wars" habe. Eine dritte Quelle, The Wrap, bekräftigt hingegen die Informationen von The Hollywood Reporter und hält Deadpools Teilhabe für realistisch. Genaue Details über den möglichen Auftritt – etwa in einer Abspannszene – gibt es allerdings bisher nicht. Auch Marvel selbst hat die Frage bisher nicht offiziell kommentiert. In einem Interview mit Variety sprach Ryan allerdings schon im November letzten Jahres davon, dass er sich Deadpool gut als Nebenfigur vorstellen könne.

Während sich die Brancheninsider uneins sind, träumen viele Fans bereits von Deadpools chaotischer Energie im Kampf gegen Doctor Doom, gespielt von Robert Downey Junior (60). Ryans' Figur ist spätestens seit "Deadpool & Wolverine" ein Kassenschlager, der Marvel zuletzt wieder Erfolge beschert hat. Ein weiterer Auftritt könnte gerade nach den eher enttäuschenden Einspielergebnissen der drei Marvel-Filme aus diesem Jahr für einen neuen Hype sorgen. Gewissheit wird es wohl erst am 16. Dezember 2025 geben, wenn "Avengers 5: Doomsday" in die deutschen Kinos kommt. Bis dahin bleibt das Rätselraten ein spannender Teil der Vorfreude.

ActionPress/Collection Christophel Ryan Reynolds als Deadpool in "Deadpool 2"

Getty Images Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025 in New York

Disney Szene aus "Deadpool & Wolverine"