Was für süße Neuigkeiten von Jonathan Bennett (40)! Der US-amerikanische Schauspieler wurde durch den Film "Girls Club" an der Seite von Lindsay Lohan (35) berühmt. Danach tat sich vor allem privat bei ihm so einiges. 2017 outete er sich als homosexuell und präsentierte seinen Fans seinen Freund Jaymes Vaughan. 2020 verlobten sich die beiden Turteltauben. Jetzt traten Jonathan und Jaymes vor den Traualtar!

Diese freudigen Neuigkeiten bestätigte Jaymes nun ganz offiziell gegenüber People: "Der ganze Zweck unserer Hochzeit ist es, zusammenzukommen und uns beide zusammenzubringen, unsere Familien zusammenzubringen und eine neue Familie zu gründen." Nach fünf gemeinsamen Jahren wollte das Paar endlich den nächsten großen Schritt wagen. Die zwei heirateten am Samstag in Mexiko. Mit ihrer Hochzeit und der damit verbundenen Trauung ging für Jonathan und Jaymes ein großer Wunsch in Erfüllung.

"Es war ehrlich gesagt eine Traumhochzeit! Wir mussten immer wieder innehalten und uns daran erinnern, dass wir uns nicht auf einer Filmkulisse befanden, sondern dass dies unser wirkliches Leben war", schwärmte der Moderator in einem Interview. Die Frischvermählten fühlten sich augenscheinlich dank einer traumhaften Kulisse wie im Film und schweben auch danach noch auf Wolke sieben.

Anzeige

Instagram / jonathandbennett Jaymes Vaughan und Jonathan Bennett im Januar 2022

Anzeige

Instagram / jaymesv Jaymes Vaughan und Jonathan Bennett im März 2022

Anzeige

Instagram / jaymesv Jaymes Vaughan und Jonathan Bennett im März 2022

Anzeige

Denkt ihr, dass Jonathan bald ein paar Eindrücke der Hochzeit im Netz teilen wird? Ja, bestimmt! Nein, ich bezweifle es... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de