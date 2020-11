Süße Neuigkeiten aus dem "Girls Club"-Universum! 16 Jahre ist es jetzt schon her, dass der kultige Teenager-Streifen erstmals über die Kinoleinwände geflimmert ist. Seitdem hat sich einiges im Leben der Darsteller getan. So outete Jonathan Bennett (39), der Cady Herons (Lindsay Lohan, 34) Schwarm Aaron Samuels gespielt hatte, sich im Jahr 2017 als homosexuell und stellte wenig später auch seinen Freund der Öffentlichkeit vor – seinen Schauspielkollegen Jaymes Vaughan. Jetzt haben die beiden freudige Nachrichten zu verkünden: Jonathan und Jaymes haben sich verlobt!

Das enthüllten die beiden jetzt im Interview mit People: Jaymes ist vor Jonathan auf die Knie gegangen und hat ihn mit einem selbstgeschriebenen Song gebeten, ihn zu heiraten. Wie Jonathan betonte, sei der Antrag eine große Überraschung gewesen, aber er habe sich riesig darüber gefreut – und Ja gesagt! "Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich weiß noch, dass ich sehr viel geheult habe in dem Moment und nicht gerade schön geheult habe", erinnert sich der "Girls Club"-Star an den emotionalen Moment.

Für Jonathan gehe mit ihrer anstehenden Hochzeit ein großer Traum in Erfüllung. "Ich liebe ihn so sehr. Ich liebe es, wie ich mich fühle, wenn ich bei ihm bin. Ich fühle mich sicher und geliebt", schwärmte er von seinem Ehemann in spe. "Ich liebe es, dass ich mit ihm einfach ich selbst sein kann."

Instagram / jonathandbennett Jonathan Bennett und Jaymes Vaughan

MEGA Jonathan Bennett, Schauspieler

Instagram / jaymesv Jonathan Bennett und Jaymes Vaughan

