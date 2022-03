In Chris Töpperwiens (48) Leben passiert gerade ein großes Ding nach dem nächsten! Ende des Jahres 2021 verkündete der Goodbye Deutschland-Star, dass es ihn wieder in die Vereinigten Staaten verschlägt. Und der Currywurstmann ist nicht alleine ausgewandert, sondern mit seiner Freundin Nici, die er in Wien kennengelernt hat. Nun starten die beiden ein gemeinsames Leben in den USA – und zwar bald als Mann und Frau: Chris und Nici haben sich verlobt!

Das verkündete der 47-Jährige jetzt stolz in seiner Instagram-Story. Hier veröffentlichte Chris ein eindeutiges Bild mit seiner Partnerin: Nici bewundert hier einen funkelnden Ring an ihrem rechten Ringfinger. Dazu schrieb der Reality-TV-Star: "Ja! Ich liebe dich!" Kurz darauf bestätigte er dann: "Sie hat Ja gesagt!" Mit mehr Details wollte das Paar aber bisher nicht rausrücken.

Dafür sollte er im Laufe seiner Story direkt die nächste aufregende Neuigkeit anteasern... Als ein Fan wissen wollte, ob Nici vielleicht schwanger ist, dementierte Chris die Frage nicht – sondern antwortete schlicht mit dem Emoji einer Babyflasche. Gibt es bei den beiden also gleich zwei Gründe zu feiern?

Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien und seine Verlobte Nici

Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien mit seiner Freundin Nici

Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien mit seiner Freundin Nici

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de