Jon Batiste und Suleika Jaouad sind still und heimlich vor den Traualtar getreten. Seit nunmehr acht Jahren gehen die beiden Turteltauben zusammen wortwörtlich durch gute wie auch schlechte Zeiten. Anfang des Jahres wurde die 33-Jährige nämlich zum zweiten Mal mit Leukämie diagnostiziert. Doch nun hatte das Paar erfreuliche Nachrichten für seine Fans. Wie Suleika nun verriet, haben Jon und sie bereits im Februar geheiratet.

Im Rahmen eines Interviews mit "CBS Sunday Morning" machte die Autorin jetzt die Hochzeitsnews publik. "Wir haben einen Tag vor meiner Einweisung ins Krankenhaus geheiratet, um mich einer Knochenmarktransplantation zu unterziehen", erzählte Suleika. Das Paar habe seit Beginn seiner Beziehung gewusst, dass es irgendwann einmal gemeinsam vor den Traualtar treten wolle. Deshalb sei die Vermählung mit Jon auch keinesfalls eine Übersprunghandlung gewesen. "Wir hatten acht Jahre lang Zeit", hielt die brünette Beauty fest.

Anschließend versicherte Suleika, dass ihre zweite Blutkrebsdiagnose keinen Einfluss auf den Antrag des fünffachen Grammy-Preisträgers hatte. Jon habe lediglich ein Jahr lang am Design ihres Verlobungsrings getüftelt. "Ich möchte, dass du weißt, dass diese Diagnose nichts ändert. Sie macht mir nur umso deutlicher, dass ich mich darauf einlassen will, mit dir zusammen zu sein", erinnerte sich Suleika an die Worte ihres Liebsten zurück. Kurze Zeit später hätten sie dann auch schon eine Heiratserlaubnis erhalten und ganz privat eine "winzige", aber "perfekte" Hochzeit verlebt.

Anzeige

Getty Images Jon Batiste bei den 64. Grammy Awards im April 2022

Anzeige

Getty Images Suleika Jaouad und Jon Batiste bei der 93. Oscar-Verleihung 2021

Anzeige

Getty Images Jon Batiste, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de